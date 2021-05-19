Кирилло-Мефодиевские чтения стартовали в Национальной библиотеке

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Национальной библиотеке стартовали международные Кирилло-Мефодиевские чтения.





В этом году они приурочены к 800-летию со дня рождения великого полководца Александра Невского – небесного защитника православия. Среди участников – богословы, историки, философы, культурологи из Беларуси, России и Азербайджана. В повестке Чтений – вопросы, касающиеся многих аспектов жизни человека. Среди которых – христианские ценности в системе образования, межконфессиональный диалог. За круглым столом обсудят также духовно-нравственные основы белорусской культуры.

Кирилло-Мефодиевские чтения проходят уже более 25 лет. По итогам конференции выступления издадут отдельным сборником.

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