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Кирилло-Мефодиевские чтения стартовали в Национальной библиотеке

19.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кирилло-Мефодиевские чтения стартовали в Национальной библиотеке

Сегодня в Национальной библиотеке стартовали международные Кирилло-Мефодиевские чтения.


В этом году они приурочены к 800-летию со дня рождения великого полководца Александра Невского – небесного защитника православия. Среди участников – богословы, историки, философы, культурологи из Беларуси, России и Азербайджана. В повестке Чтений – вопросы, касающиеся многих аспектов жизни человека. Среди которых – христианские ценности в системе образования, межконфессиональный диалог. За круглым столом обсудят также духовно-нравственные основы белорусской культуры.

Кирилло-Мефодиевские чтения проходят уже более 25 лет. По итогам конференции выступления издадут отдельным сборником. 

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Сегодня в Национальной библиотеке стартовали международные Кирилло-Мефодиевские чтения. В этом году они приурочены к 800-летию со дня рождения великого полководца...
 
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