Роль Совета безопасности будет усилена. Лукашенко расставил акценты, комментируя декрет «О защите суверенитета и конституционного строя»

Источник материала: ОНТ

Совет безопасности – это коллегиальный орган, и его приоритет – национальная безопасность. Упоминают ли об этом скептики президентского Декрета «О защите суверенитета и конституционного строя»? Едва ли. Как и о том, что НАТО у белорусских границ всё активнее наращивает военный контингент и всё чаще совершает разведывательные вылеты авиации. Эти темы обсуждались сегодня на заседании Совбеза . Сама встреча, несмотря на повестку, не чрезвычайная, она была намечена заранее. Прежде всего, из-за новых функций, которые ложатся на Совбез после принятия Декрета № 2. Документ резонансный, но Президент сегодня заметил, что не все трактуют его верно. Расставим все точки над «i».





Правительство, губернаторы, спикеры обеих палат Национального собрания, представители судебной сферы, руководство президентской Администрации и Национального банка – количество людей в штатском вполне сопоставимо с участниками в погонах. И хоть Совет безопасности воспринимается с упором на силовой блок, всё же этот орган создан, чтобы безопасно работали все важнейшие государственные сферы.

О том, насколько заметную роль Совет безопасности играет в сохранении стабильности в стране, в интернете заговорили лишь в свете президентского Декрета о защите суверенитета и конституционного строя – это его название целиком отражает суть, кстати. Можно, например, сравнить периодичность, с которой Президент проводит совещания и заседания Совбеза. В 2019-м трижды, в 2020-м – вдвое чаще, с начала нынешнего года это уже третья подобная встреча. Но это всё ведь условно. По сути, члены Совета безопасности занимают ключевые посты в вертикали власти, а значит, они одновременно и высокопоставленные чиновники, и ответственные за безопасность в стране.

Во Дворце Независимости не проходит и недели без участников сегодняшней встречи. Президент не отрицает, что роль Совбеза действительно возросла. Соразмерно давлению на страну.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с рисками и угрозами нынешнего времени. Тем, кто сегодня рефлексирует в сетях и мессенджерах по поводу нового декрета и не владеет вопросом, объясню. Совет безопасности – это не одни силовики, как некоторые тут пописывают. Если взять полный состав Совбеза – это вообще две трети гражданских людей. Также напомню, что этот конституционный орган обеспечивает реализацию полномочий Главы государства в сфере обеспечения национальной безопасности, в том числе как Главнокомандующего Вооруженными Силами. Естественно, что в его составе есть и всегда будут руководители основных силовых структур».

Список тех, кто входит в состав Совбеза, – информация без грифа «Секретно», но искать её всё же рекомендуем на проверенных ресурсах, например, на сайте Президента. Согласно Конституции, Александр Лукашенко возглавляет и формирует Совет безопасности. По сути, Президент по представлению главы Совбеза может включить в него любого белоруса, но всё же этот перечень согласован не по именам, а по должностям.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Некоторые тут переживали, что Президент якобы не доверяет премьеру. Я не говорю нынешнему, допустим, премьеру. Слушайте, может быть, на должности премьера на тот момент любой человек. Но в данном случае, если говорить о премьере, что значит "не доверяет"? Отдельно прописано, что он является председательствующим на Совете безопасности. Главный вопрос, когда встанет, какой? О выборах Президента и стабилизации в стране. Но стабилизация будет зависеть от выборов нового Президента. И вот этот вопрос должен решаться при участии губернаторов. Как и, возможно, другие, которые вы вынесете на заседание Совбеза. Без губернаторов мы не решим ни один вопрос в стране. Поэтому они с правом голоса, как и все члены Совета безопасности. И будут голосовать по главному вопросу – когда, в какие сроки будут проведены выборы нового Президента. Они должны быть к этому причастны. Этот Декрет мне никто не советовал – что, как. Наоборот, пять раз его переписывали. Я принял решение, чтобы все решения Совбеза принимались тайным голосованием. Чтобы никто не довлел над мнением членов Совета безопасности. Что тут недемократично, что тут не так? Вот суть этого Декрета. А интерпретировать его можно по-разному, фантазии у людей хватает. Но я хочу, чтобы вы понимали, в чем суть этого Декрета».

А ведь и здесь никакого секрета. Декрет № 2 Глава государства подписал в символичную дату – День Победы, и спустя 76 лет суверенитет (читай – страну) снова приходится защищать. В документе дословно сказано следующее: в случае внезапной гибели Президента в стране вводится режим ЧП, и управлять ей будет Совет безопасности. То есть не кто-то один, а коллектив специалистов, для которых это и сегодня просто работа. Что особенно важно: Совбез будет главным временно. И давайте не забывать: не факт, что такая ситуация вообще возникнет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Декрет касается одного случая или момента в истории нашей страны, если, не дай бог, это произойдет. Вы знаете, какой это случай. Только одного! И представьте, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Не трудно спрогнозировать. Я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать Декрет Президента. Естественно, когда изберут нового Президента, отпадет и необходимость в подобном Декрете. Он будет отменен новым Президентом или же парламентом и Президентом. В зависимости уже от новой Конституции, я надеюсь. Декрет нужен для того, чтобы и члены Совета безопасности, и миллионы граждан, которые поддерживают нынешнюю политику, не беспокоились за свою судьбу. Мы все люди. И, естественно, у каждого есть дети, внуки и прочие. И наши недруги, в том числе, должны понимать, что таким образом дестабилизировать страну не получится. Это не значит, что мы его задействуем однозначно. Только при одном случае – при покушении и гибели Президента. Только!»

Едва ли белорусы в большинстве своём захотят жить в хаосе в случае, если сценарий, предусмотренный Декретом, будет реализован. К тому же, в том, что такие попытки уже имели место, сомнений не оставили результаты работы белорусских спецслужб. И пока мы продолжаем ждать от них новых фактов (это анонсировал Президент), тревожные новости, увы, приходят и с границы. Беларусь усиливает охрану рубежей, это касается и противовоздушной обороны.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: «Та интенсивность и количество мероприятий, учений, которые проходят на территории сопредельных стран, вызывают определённые военные риски. Не только в глубине сопредельных стран, но и вблизи границ Беларуси. Только за последнюю неделю отмечены 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси. Также на территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, её прохода – оценка, разведка. Конечно, это всё не может не вызывать беспокойства».

За последние пять лет численность войск НАТО на территории Польши, Литвы и Латвии увеличилась с 25 тыс. до 40 тыс. Чтобы задействовать эти силы, альянсу потребуются считанные часы. И игнорировать эти факты значило бы пренебрегать безопасностью граждан.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Всех хочу попросить – ни в коем случае не расслабляться! Я и так понимаю, вижу, что молодцы, контролируете, смотрите за ситуацией, по главным вопросам реагируете, как следует. Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей. Сегодня уже и те, которые рыдали (а некоторые и постились – "насилие, ах, насилие!"), поняли, чего хотели те, кто вывалил тогда, в августе месяце, на улицы, видели, как они действовали. Сегодня уже и мы, и они убеждены, что хотели от нас. Тот мятеж в форме блицкрига, как и многие последующие этапы, был преодолен. Уверен, преодолеем и все остальные трудности. При этом надо помнить, что главное для нас – экономика».

Учитывая перечень задач, которые решает Совет безопасности, точнее те, кто в него входит, неудивительно, что эта встреча продолжалась почти 3,5 часа. Дальше – больше, в смысле задач. Их включат в новую редакцию положений о Совете безопасности. Документ будет публичным, не чтобы исключить конспирологию, а потому что Совбез – это конституционный орган, а это обязывает.

Фото: БЕЛТА

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