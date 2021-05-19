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Генпрокуратура прокомментировала ограничение доступа к интернет-ресурсам TUT.BY
Источник материала: ОНТ
Мининформ на основании уведомления Генеральной прокуратуры ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY. В ведомстве прокомментировали ситуацию.
ФОТО: pixabay
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Мининформ на основании уведомления Генеральной прокуратуры ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY. В ведомстве прокомментировали ситуацию. ФОТО: pixabay...
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