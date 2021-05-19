Закончился первый полуфинал «Евровидения-2021». Рассказываем, кто в финале

Источник материала: Onliner Сегодня в Роттердаме завершился первый полуфинал 65-го международного музыкального конкурса «Евровидение-2021». Всего на сцене выступили 16 представителей от стран-участниц. Прямая трансляция выступлений шла на YouTube-канале конкурса. Только 10 участников прошли в финал.

Итак, в финал прошли.

Норвегия

Исполнитель TIX с песней «Fallen Ange».

Израиль

От страны выступала Eden Alene с композицией «Set Me Free».

Украина

Исполнитель Go_A с песней «Shum».

Россия

Ее представляла Manizha с песней «Russian Woman»

Азербайджан

Исполнительница Efendi с песне Mata Hari.

Мальта

Исполнительница Destiny с песней «Je Me Casse».

Литва

Исполнитель The Roop с номером Discoteque.

Кипр

Выступала Elena Tsagrinou с композицией «El Diablo».

Швеция

Это Tusse с песней «Voices».

Бельгия

Это Hooverphonic с композицией «The Wrong Place».

Кроме того, в финале конкурса автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.

Второй полуфинал «Евровидения» состоится в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.