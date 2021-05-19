ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Закончился первый полуфинал «Евровидения-2021». Рассказываем, кто в финале

19.05.2021 06:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в Роттердаме завершился первый полуфинал 65-го международного музыкального конкурса «Евровидение-2021». Всего на сцене выступили 16 представителей от стран-участниц. Прямая трансляция выступлений шла на YouTube-канале конкурса. Только 10 участников прошли в финал.

Итак, в финал прошли.

Норвегия

Исполнитель TIX с песней «Fallen Ange».

Израиль

От страны выступала Eden Alene с композицией «Set Me Free».

Украина

Исполнитель Go_A с песней «Shum».

Россия

Ее представляла Manizha с песней «Russian Woman»

Азербайджан

Исполнительница Efendi с песне Mata Hari.

Мальта

Исполнительница Destiny с песней «Je Me Casse».

Литва

Исполнитель The Roop с номером Discoteque.

Кипр

Выступала Elena Tsagrinou с композицией «El Diablo».

Швеция

Это Tusse с песней «Voices».

Бельгия

Это Hooverphonic с композицией «The Wrong Place».

Кроме того, в финале конкурса автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.

Второй полуфинал «Евровидения» состоится в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Роттердаме завершился первый полуфинал 65-го международного музыкального конкурса «Евровидение-2021». Всего на сцене выступили 16 представителей от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналист Onliner Александр Чернухо перестал выходить на связь. Его отпустили через 13 часов (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by