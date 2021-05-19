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Закончился первый полуфинал «Евровидения-2021». Рассказываем, кто в финале
Источник материала: Onliner
Сегодня в Роттердаме завершился первый полуфинал 65-го международного музыкального конкурса «Евровидение-2021». Всего на сцене выступили 16 представителей от стран-участниц.
Итак, в финал прошли.
Норвегия
Исполнитель TIX с песней «Fallen Ange».
Израиль
От страны выступала Eden Alene с композицией «Set Me Free».
Украина
Исполнитель Go_A с песней «Shum».
Россия
Ее представляла Manizha с песней «Russian Woman»
Азербайджан
Исполнительница Efendi с песне Mata Hari.
Мальта
Исполнительница Destiny с песней «Je Me Casse».
Литва
Исполнитель The Roop с номером Discoteque.
Кипр
Выступала Elena Tsagrinou с композицией «El Diablo».
Швеция
Это Tusse с песней «Voices».
Бельгия
Это Hooverphonic с композицией «The Wrong Place».
Кроме того, в финале конкурса автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.
Второй полуфинал «Евровидения» состоится в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.
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Сегодня в Роттердаме завершился первый полуфинал 65-го международного музыкального конкурса «Евровидение-2021». Всего на сцене выступили 16 представителей от...
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