Журналист Onliner Александр Чернухо перестал выходить на связь. Его отпустили через 13 часов (обновлено)

Источник материала: Onliner

Примерно с 11 часов утра не выходит на связь журналист Onliner Александр Чернухо, поехавший к офису Tut.by освещать события. Что с ним, пока неизвестно. Его телефон недоступен. В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома пока информации о произошедшем нет.

Также сообщается, что на связь перестали выходить журналисты Артем Майоров («Белорусы и рынок»), Дарья Бурякина («Наша Ніва» и Tut.by) и Елена Довнар.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила Onliner, что информации о задержании Александра Чернухо, как и о других задержаниях у офиса Tut.by, в милиции нет.

В столичных РУВД найти нашего коллегу не удалось.

Некоторых журналистов нашли. Других все еще ищут

По прошествии пяти часов о местонахождении журналистов ничего не было известно. В милиции отвечают, что ни в одном из столичных РУВД их нет. В ДФР и СК информацией не располагают.

Супруга Александра Чернухо сообщила о его пропаже в милицию, однако никакой обратной связи пока не получила.

Наши источники сообщают, что журналисты могут находиться в Московском РУВД, однако там эту информацию опровергают и говорят, что никто к ним не поступал.

По данным на 20:00, наш журналист находится не в Московском РУВД и не на Окрестина. Журналист Артем Майоров («Белорусы и рынок») сейчас на Окрестина, Елену Довнар отпустили, о судьбе Дарьи Бурякиной («Наша Ніва» и Tut.by) и Александра Чернухо (Onliner) пока ничего не известно.

Прошло одиннадцать часов...

Очевидцы сообщили нам, что примерно в 22:30 люди в гражданском вывели Александра Чернухо из бизнес-центра, где располагается офис Tut.by. Его посадили в машину и увезли. Куда — неизвестно. Судя по всему, все это время он находился в офисе наших коллег, где проходил обыск.

В половину первого ночи его отпустили