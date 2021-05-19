ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналист Onliner Александр Чернухо перестал выходить на связь. Его отпустили через 13 часов (обновлено)

19.05.2021 06:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Примерно с 11 часов утра не выходит на связь журналист Onliner Александр Чернухо, поехавший к офису Tut.by освещать события. Что с ним, пока неизвестно. Его телефон недоступен. В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома пока информации о произошедшем нет.

Также сообщается, что на связь перестали выходить журналисты Артем Майоров («Белорусы и рынок»), Дарья Бурякина («Наша Ніва» и Tut.by) и Елена Довнар.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила Onliner, что информации о задержании Александра Чернухо, как и о других задержаниях у офиса Tut.by, в милиции нет.

В столичных РУВД найти нашего коллегу не удалось.

Некоторых журналистов нашли. Других все еще ищут

По прошествии пяти часов о местонахождении журналистов ничего не было известно. В милиции отвечают, что ни в одном из столичных РУВД их нет. В ДФР и СК информацией не располагают.

Супруга Александра Чернухо сообщила о его пропаже в милицию, однако никакой обратной связи пока не получила.

Наши источники сообщают, что журналисты могут находиться в Московском РУВД, однако там эту информацию опровергают и говорят, что никто к ним не поступал.

По данным на 20:00, наш журналист находится не в Московском РУВД и не на Окрестина. Журналист Артем Майоров («Белорусы и рынок») сейчас на Окрестина, Елену Довнар отпустили, о судьбе Дарьи Бурякиной («Наша Ніва» и Tut.by) и Александра Чернухо (Onliner) пока ничего не известно.

Прошло одиннадцать часов...

Очевидцы сообщили нам, что примерно в 22:30 люди в гражданском вывели Александра Чернухо из бизнес-центра, где располагается офис Tut.by. Его посадили в машину и увезли. Куда — неизвестно. Судя по всему, все это время он находился в офисе наших коллег, где проходил обыск.

В половину первого ночи его отпустили

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Примерно с 11 часов утра не выходит на связь журналист Onliner Александр Чернухо, поехавший к офису Tut.by освещать события. Что с ним, пока неизвестно. Его телефон...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: гадавіна нелегальнага зьезду Таварыства беларускай школы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by