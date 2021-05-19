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Беларусь — Украина: тревожный период

19.05.2021 06:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беларусь — Украина: тревожный период
На днях в Киеве состоялась экспертная дискуссия под названием «Беларусь — западный форпост российской агрессии». Как следует из названия мероприятия, участники обсуждали то, как Москва заставит беларуский режим поучаствовать в агрессии против Украины.

Тема эта в Киеве популярна и кормит не одну «говорящую голову», которая с больших и малых экранов проповедует про то, как Россия вскорости аннексирует Беларусь. Или по щелчку пальцев из Кремля беларусские танки двинутся на юг, ибо все беларусские генералы как один агенты ФСБ и ГРУ. Так незаметно наступил восьмой год войны.

Известная фраза о том, что генералы готовятся к прошлой войне, актуальна не только для генералов. Разного рода лидеры мнений тоже пытаются предсказать будущее, экстраполируя туда события прошлого. Между тем, обстановка меняется. И очень быстро.

Во время двух последних разговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным обсуждалась ситуация в Украине. В особенности недостойное поведение ее лидера Владимира Зеленского. Который не слушается мудрых советов из Минска и Москвы. Хотя он этих советов в общем-то и не просил. Кроме того, Киев посмел захотеть в НАТО.

Что же в этом нового? Евроатлантические устремления Украины закреплены на конституционном уровне. Украина воюет с Россией. А Беларусь формально ближайший союзник Москвы. Так что тут действует старый принцип: «Послушай совет врага и сделай наоборот».

Новость в том, что украинскую тему поднимает беларуская сторона. К удовольствию Кремля. Что очень настораживает и вот почему.

Российско-украинские отношения не увязаны с актуальной беларуско-российской повесткой дня. Вопрос признания Минском российской аннексии Крыма Москвой снят. Россия неоднократно демонстрировала, что в отношении Украины не считает себя связанной интересами своих формальных союзников типа Беларуси, для которой южная соседка — второй экспортный рынок. А война для торговли — плохо.

Ключевым вопросом текущего этапа беларуско-российских отношений является вопрос конституционной реформы в нашей стране. А конкретнее — политическое будущее А. Лукашенко. Москву устроит формат Беларуси без Лукашенко. У последнего свой взгляд на ситуацию. Говоря прямо, сейчас решается вопрос, какой именно проект конституции утверждать: тот, который А. Лукашенко привез в сентябре 2020 года из Сочи и за который Россия уже заплатила USD 1 млрд; или же минскую редакцию, которая далека от московских хотелок.

С учетом текущей внешнеполитической изоляции беларусского режима и того, что единственным легитиматором власти А. Лукашенко выступает Кремль, беларусский правитель не может просто проигнорировать прошлогодние сочинские договоренности. Путина надо убедить в необходимости ревизии тех соглашений, в том, что А. Лукашенко для Кремля может и зло, но, по крайней мере, меньшее из возможных.

Между тем, скоро потребуется предъявить публике проект новой конституции. И на уговоры Кремля времени остается все меньше. И вот тут возникает опасность того, что минский «хвост» попытается вилять кремлевской «собакой». Спровоцировав кризис региональной безопасности с тем, чтобы поставить В. Путина перед неизбежной необходимостью поддержать А. Лукашенко.

Нечто подобное мы могли наблюдать в августе минувшего года, когда НАТО и Польша были обвинены в подготовке вторжения в Беларусь с целью оккупации части территории нашей страны. А сам беларусский правитель срочно обратился за помощью к своему кремлевскому визави. И получил ее.

Недавний «заговор» против А. Лукашенко тоже был явно направлен на получение поддержки из Кремля: ведь заговорщики первым делом планировали пригласить войска НАТО в Беларусь.

Возникновение на горизонте беларусско-российских отношений украинской темы по инициативе Минска — весьма настораживающий сигнал. Заявления о потоках оружия из Украины в Беларусь, лагерях боевиков и американских разведцентрах на территории соседней страны звучат в Минске не первый год на высшем политическом уровне. Хотя фактов, подтверждающих исходящую из Украины опасность для Беларуси и не приводится.

Существует вероятность того, что с целью добиться от Кремля уступок по формату конституционной реформы в Беларуси, режим пойдет на обострение отношений с Украиной. Причем, это не будет формат подзабытого «прорыва» в Александровке. Обстоятельства требуют чего-то более масштабного. Настолько масштабного, чтобы Кремль это не смог проигнорировать и не имел другого выбора, кроме как поддержать А. Лукашенко. Сдерживающим фактором является реакция Москвы на армяно-азербайджанские противоречия: Ереван тоже союзник России, но это никак ему не помогло.

Можно констатировать, что украинско-беларусские отношения будут находиться в зоне повышенной опасности до момента вынесения на референдум новой конституции Беларуси.
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Теги: Новости, Минск
 
 
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На днях в Киеве состоялась экспертная дискуссия под названием «Беларусь — западный форпост российской агрессии».
 
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