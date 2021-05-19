Парадокс белорусского термидора. Мнение Карбалевича

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Иные формы противостояния

Извлечены ли уроки?

Исчерпанность исторической миссии

Насилие как основной инструмент

«Социальные диспропорции начали создавать давление на систему госвласти, которая не успела реформироваться и приспособиться к новой реальности. Отсюда мы получили эти сложности. Это происходит во всем мире с завидной периодичностью. По словам бывшего премьер-министра России Егора Гайдара, «реформы делаются не тогда, когда их нужно делать, а тогда, когда их нельзя не делать». В сложных социальных системах вовремя уловить момент, когда нужно начинать изменения, трудно».



Вместо реформ — контрреформы

Особенность белорусского режима

Почему он боится реформ?

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