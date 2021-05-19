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Симрис. Фото: Mikael Sjoberg / Bloomberg via Getty Images

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шведская деревня преподала урок всей Европе Старинная деревня Симрис в Швеции полностью запитала себя электричеством от солнечных батарей.

Поселение с тысячелетней историей и численностью всего в 200 человек стало образцом локальных энергосистем будущего. Деревенские жители не подключены к национальной сети электричества, а существуют автономно на мини-сетях чистой энергии от солнечных батарей. Ее хватает на нужды хозяйств, а излишки население продает коммунальным компаниям. Симрис находится на холмах недалеко от Балтийского моря, в одном из самых солнечных и ветреных мест Швеции, рядом с ветряными и солнечными станциями немецкой компании EON SE, которая поддерживает эксперимент по автономным сетям в Симрисе.«Это правильно использовать все, что приходит с небес бесплатно», — считает пожилая пара Ларс и Карин Лефверт, которая переехала в Симрис из Стокгольма. У пенсионеров во дворе 20 солнечных батарей. Излишки экологически чистой электроэнергии они хранят в батареях или продают энергетическому гиганту EON.«Самой большой проблемой было сбалансировать спрос и предложение в использовании солнечных и ветряных электростанций, тепловых насосов, батарей и водонагревателей в домах. На протяжении всего времени жители деревни оставались клиентами электростанции. Было бы здорово, если бы Симрис стал образцом для других населенных пунктов не только в Швеции, но и везде, где работает EON», — сказал Йорген Росвалл, руководитель проекта в энергетической компании.Предпосылки к этому уже есть — в конце 2021 года в Европе вступит в силу новый закон, разрешающий децентрализованные энергетические сети. По оценкам Еврокомиссии в 2016 году, к концу десятилетия на европейские домохозяйства будет приходиться 17 процентов ветряных турбин и порядка 21 процента солнечных батарей. По другому исследованию того же года, к 2050 году около половины домов в странах ЕС будут вырабатывать свое электричество на источниках возобновляемой энергии. Европа будет мировым лидером в децентрализованной энергетике.«Такая система энергоснабжения будет как ноутбук, когда вы вытаскиваете вилку из розетки и все равно можете работать», — рассказал руководитель программы Шведского энергетического агентства Фредрик Лундстрем. Стратегии «зеленой» энергетики и нулевого углеродного следа внедряют не только в Европе, но и в Китае, Японии, США. Американские власти пообещали сократить вдвое объем вредных выбросов от своей промышленности к 2030 году. В Испании солнечные батареи стали устанавливать не только на крыши зданий, но и на тротуары.