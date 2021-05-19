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В Германии назвали развалившую СССР песню

19.05.2021 06:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Германии назвали развалившую СССР песню
Об этом пишет немецкий сайт T-Online.

В статье отметили ключевую роль поп-культуры Запада в распаде Советского Союза. В частности, по мнению немецких экспертов, большой вклад в крушение СССР внесли некоторые музыкальные композиции. По словам автора издания, Союз «погубила вовсе не плановая экономика, а одна немецкая песня».

В материале отдельно вспомнили знаковое культурное событие 1989 года, международный фестиваль мира в Москве. На нем выступили такие рок-исполнители, как Mötley Crüe, Оззи Осборн и Scorpions в том числе. «Они исполняли Wind of Change ("Ветер перемен"). Мелодия была запоминающаяся. Песня распространилась, "как огонь по тайге", и плотно засела в головах советских граждан. Люди поняли, что жить можно лучше. Они хотели этих перемен. А вскоре распался СССР», — пишет автор статьи Владимир Каминер.

Он также утверждает, что после распада СССР один из сотрудников ЦРУ признался, что лично передал текст песни фронтмену Scorpions Клаусу Майне. Композицию якобы сочинил спецотдел «боевой поэзии».
 
 
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