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Укрепление сотрудничества: Алиев принял министра обороны Беларуси

19.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Ильхам Алиев встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Глава Азербайджана отметил, что по всем направлениям отношения между странами динамично развиваются. Это подтвердил и недавний визит Александра Лукашенко, передает «МИР 24».

«Обсуждали вопросы военно-технического сотрудничества между нашими странами, которые уже имеют давнюю историю, и нацелены продолжать сотрудничество в этом направлении, а также по всем другим направлениям. Потому что сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества», – отметил Алиев.

«Как говорит глава нашего государства, Азербайджан в лице Беларуси нашел надежную опору в Центральной Европе, а Беларусь в лице Азербайджана – надежных друзей на Кавказе. Как президент оценивает, у нас блестящее сотрудничество. И я скажу, он очень этим гордится. Азербайджан традиционно был нам другом и союзником», – рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Также Виктор Хренин встретился со своим азербайджанским коллегой. Стороны обсудили сотрудничество между ведомствами и перспективы его развития.



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Также Виктор Хренин встретился со своим азербайджанским коллегой. Стороны обсудили сотрудничество между ведомствами и перспективы его развития.
 
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