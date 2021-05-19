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Укрепление сотрудничества: Алиев принял министра обороны Беларуси
19.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Ильхам Алиев встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Глава Азербайджана отметил, что по всем направлениям отношения между странами динамично развиваются. Это подтвердил и недавний визит Александра Лукашенко, передает «МИР 24».
«Как говорит глава нашего государства, Азербайджан в лице Беларуси нашел надежную опору в Центральной Европе, а Беларусь в лице Азербайджана – надежных друзей на Кавказе. Как президент оценивает, у нас блестящее сотрудничество. И я скажу, он очень этим гордится. Азербайджан традиционно был нам другом и союзником», – рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Также Виктор Хренин встретился со своим азербайджанским коллегой. Стороны обсудили сотрудничество между ведомствами и перспективы его развития.
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Также Виктор Хренин встретился со своим азербайджанским коллегой. Стороны обсудили сотрудничество между ведомствами и перспективы его развития.
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