История службы Skoda в белорусской милиции: от первых Favorit до премиальных Superb

Источник материала: Onliner Skoda — бренд с непростой судьбой в Беларуси. Еще недавно — одна из самых популярных европейских марок на рынке новых автомобилей, сегодня — «запрещенные транспортные средства». Машины эти всегда считались «демократичными», поэтому «служебками» для чиновников самого разного ранга часто становились именно Skoda. Эти автомобили нередко встречаются у МЧС в качестве штабных. А еще Skoda — это, насколько известно, самая массовая европейская марка в парке МВД, причем с богатой историей. Эту историю и вспоминаем сегодня.

Все начиналось еще в первые годы белорусской независимости. Возможно, кто постарше, вспомнит фразу «Opel — друг милиции». Фраза вошла в народный фольклор, когда МВД закупило большую партию Astra F в 1990-х. Так вот Skoda появились еще до Opel. И именно чешские малолитражки были первыми новыми иномарками белорусской постсоветской милиции.

Favorit. Ода о «Шкодах»

Предания старины глубокой гласят, что первые три Skoda Favorit появились во Фрунзенской ГАИ Минска в 1991 году. Тогда компания «Пуше» (знаменитая в свое время в столице автоторговая фирма) передала в качестве благотворительной помощи в фонд «Правопорядок» три «Фаворита». Еще одну такую машину МВД приобрело за свой счет. Говорят, в автомобилях этих милиционеры души не чаяли.

Даже статья про них была в газете «На страже». Так и называлась — «Ода о „Шкодах“». Хвалили и надежность, и экономичность, и динамику, и комфорт, и объем багажника, и легкий в управлении руль. «Взять „Жигули“ — это небо и земля». Конец цитаты.





«Фавориты» выпускались с 1987 по 1994 год. То есть даже в 1991 году новинкой европейского рынка этот автомобиль уже не был. Но в реалиях первых постсоветских лет для автопарка ГАИ это действительно было новое слово. Использовались машины как в спецокраске, так и без нее, но с мигалкой на магните.





Любопытно, что у некоторых экземпляров основными цветами были белый и красный. Из-за этого их иногда принимали за штабные автомобили военизированной пожарной службы. Хоть ВПС тогда и входила в структуру МВД (МЧС еще не существовало), красные машины с белыми дверями потом все же перекрасили.





Спонсорская помощь «Пуше» не ограничивалась только лишь моделью Favorit. Известен эпизод, когда универсал Skoda Forman на баланс ГАИ передал банк «Олимп». Этот банк был не чем иным, как дочерней структурой «Пуше». Вероятно, еще несколько Forman МВД купило за собственные средства.





В 1995 году на белорусский рынок пришла новинка — Skoda Felicia. В газете «На страже» появилась статья «Оцени, милиция, новую „Фелицию“». В ней фирма «Пуше» уверяла, что готова пойти навстречу органам внутренних дел, продавая им автомобили Felicia в рассрочку — в кредит или лизинг. Обещали и скидки при оптовых закупках. Появились ли тогда Felicia в милиции — мы не знаем, фотоподтверждений тому найти не удалось.





Но звездный час взаимодействия Skoda с МВД был впереди.

Octavia. Звездный час

В 1996 году появилась Octavia — первая действительно новая модель Skoda, созданная в тесном сотрудничестве с Volkswagen.

Во второй половине 1990-х Octavia стала массово пополнять милицейский автопарк. Эти автомобили появились во всех областях Беларуси, причем не только в ГАИ, но и в Департаменте охраны, а также в милиции общественной безопасности.





Выпускали первую Octavia до 2005 года. И, судя по всему, МВД закупало эти машины почти до самого конца их выпуска. По крайней мере, до 2003 года — точно. А служили они долго. На фото ниже — «Борт 685» 2003 года выпуска. В 2019-м он еще патрулировал минские улицы. В мае 2020 года через интернет-площадку «Белспецконтракта» этот автомобиль с пробегом в 325 130 км и износом в 85% продавали за 5000 рублей. И, видимо, покупателя нашли.





Казалось бы, после такого успеха второе поколение, появившееся в 2004 году, уж точно должно было начать поступать в МВД. Но нет, этого не произошло. Дорестайлинговые Octavia II, похоже, вообще не попали на службу в милицию. Такие машины в небольших количествах поступили на службу в МЧС, но МВД в середине 2000-х продолжало эксплуатировать модели первого поколения.





Все изменилось в 2009 году, когда появилась рестайлинговая Octavia II. Вот таких автомобилей для милиции (в основном ГАИ) заказали сразу много. Точный объем закупки мы не знаем, но, судя по всему, это было трехзначное число. Именно обновленная Octavia II, по сути, стала олицетворением понятия «Skoda на милицейской службе». Такие машины до сих пор в эксплуатации во всех областях Беларуси, хотя их присутствие уже не так заметно, как раньше.





Кроме того, именно эта версия стала без преувеличения одним из символов чемпионата мира по хоккею 2014 года. К тому моменту это поколение уже сняли с производства, но самым «старым» милицейским Octavia II было всего около пяти лет, поэтому они не выглядели устаревшими. В далеком, как сейчас кажется, 2014 году Skoda охотно спонсировала чемпионат, а безопасность на минских дорогах обеспечивали Octavia II, которые командировали в столицу из всех областных и некоторых районных ГАИ. Конечно, работали не только Skoda, но они доминировали.





Служивых универсалов Octavia Combi второго поколения было совсем немного. Возможно, всего несколько единиц. По крайней мере, в спецвзводе «Витязь» батальона ДПС ГАИ УВД Витебского облисполкома одна такая машина была точно.





В 2013 году на белорусском рынке появилась Octavia третьего поколения. Новинка стала крупнее и вместительнее предшественницы, но при этом легче ее. Внешние габариты увеличились на 90 мм в длину и на 45 мм в ширину, колесная база удлинилась на 108 мм. Параллельно произошло увеличение внутреннего пространства, а объем багажника был рекордным в классе. Привлекательный вариант — наверное, так посчитали в милиции. Но машин этих закупили совсем немного. Распределили их преимущественно по спецвзводам. Такие автомобили появились как минимум у гродненской «Дельты», брестского «Буга» и гомельской «Молнии». У минских сотрудников ГАИ тоже замечали данную модель.





Универсалы Octavia Combi третьего поколения также работают в милиции. Только не в ГАИ, а в Департаменте охраны. Это далеко не самый массовый транспорт подразделения, но заметный в парке.





В 2017 году для Octavia III сделали рестайлинг. Внешность поменялась очень заметно. Несколько таких машин купили для ГАИ. Их, судя по всему, еще меньше, чем дорестайлинговых предшественников. Но в Минске и Бресте у сотрудников ДПС такие автомобили есть точно.





Rapid. Уникум

Модель Rapid считалась хитом рынка и, наверное, самой популярной и массовой Skoda в такси. Но вот в милиции она как-то сразу «не пошла».

Мы знаем только об одном экземпляре Rapid на службе в ГАИ. Этот белый лифтбэк сначала работал в Бресте, а затем был переведен на службу в Барановичи.





Superb. Премиальное меньшинство

А что насчет представительских Superb? Да, в милиции есть и они. Тем не менее пальцев одной руки будет много, чтобы пересчитать их все.

Самый первый Superb начала века — эксклюзив Гомельской ГАИ. Такие машины начали выпускать в 2001 году, закончили — в 2008-м. Судя по всему, этот экземпляр — единственный такой во всей белорусской милиции.





«Супербов» второго поколения в милиции нами замечено не было, а вот третье поколение используется. Как минимум два автомобиля Superb III есть у минских инспекторов ДПС.





Очевидно, новых закупок Skoda для МВД в ближайшее время ждать не стоит. Но из песни слова не выкинешь. Skoda — наиболее массовая европейская марка автомобилей в милиции с наиболее давней среди всех аналогов историей.





Сейчас Geely массово вытесняет из милицейского автопарка не только продукцию Skoda, но и модели остальных марок. Похоже, не за горами времена, когда прежде богатый и разномарочный автопарк МВД сократится до трех брендов. Все идет к тому, что Geely останутся для практически всех повседневных задач, Mercedes-Benz — для эскортирования, а УАЗы — для ППС и оперативно-дежурной службы.

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