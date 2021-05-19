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Сколько власти сэкономят, отвязав “декретное” пособие от средней зарплаты

19.05.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минтруда видит необходимость отвязать пособия по уходу за детьми до 3 лет от средней зарплаты по стране — и привязать их к зарплате конкретного родителя, который уходит в декрет.

Об этом в эфире СТВ рассказала Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич:

— ...мы видим, что, может, надо переходить на новые подходы по выплате пособий. Привязываться не к средней по стране, а к зарплате мамы, поскольку средняя была интересна в 90-е, когда мама рожала в 22. У неё ничего ещё не было. А когда сегодня мама рожает в 28-29, она уже состоялась в профессии, у неё уже есть свой доход, у неё есть уже финансовая стабильная ситуация.


Ирина Костевич в передаче СТВ / ctv.by

По грубым подсчётам, в таком случае средние “декретные” снизятся примерно на 15,5%. Если сейчас пособие по уходу за первым ребёнком составляет 472 рубля, то останется только 393 рубля.

Поскольку в декретный отпуск в Беларуси обычно уходят женщины (их 99%, а мужчин — не более 1%), то расчёты Еврорадио сделало от их зарплат.

По данным Белстата, в декабре 2019 года женщины в Беларуси получали на 26,9% меньше, чем мужчины. Если примерно такой же разрыв сохранился сейчас, то мужчины в Беларуси в марте получали в среднем около 1600 рублей, а женщины — около 1170 рублей. Выходит, средняя зарплата женщин ниже средней по стране на 15,5%. В марте она составила 1385 рублей.

По данным Ирины Костевич, на пособия по уходу за детьми за год тратится 1,5 млрд рублей. Значит, если привязать их не к средней, а к “женской” средней зарплате, годовые отчисления на эти пособия снизятся на 15,5% или на 235,5 млн рублей. Это примерно $93 млн по нынешнему курсу доллара.

Министр отметила, что к 28-29 годам женщины в основном материально обеспечены. А если трудового стажа не было вообще? Тогда не будет и пособия? Сегодня мам, которые не работали, но родили детей и получают пособие, около 20% от общего числа. К сожалению, получить комментарий в Минтруда о том, как пособия будут исчисляться в таких случаях, нам не удалось.

Кроме того, планируемая система выплаты пособий увеличивает разрыв в доходах. Ведь те, кто получают большие зарплаты, будут получать и большие пособия. А родителям с небольшими доходами государство урежет поддержку.
 
 
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Минтруда видит необходимость отвязать пособия по уходу за детьми до 3 лет от средней зарплаты по стране — и привязать их к зарплате конкретного родителя, который...
 
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