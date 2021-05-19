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Кирилл Волошин: Нас хотят убить

19.05.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соучредитель портала TUT.by Кирилл Волошин прокосментировал  «Новой газете» разгром пионеров интернет-медиа Беларуси с 20-летней историей.


- Я не знаю, когда возбудили дело, но решением от 18 мая нас вывели из ПВТ («Парк высоких технологий» — особый налоговый режим для IT-компаний Беларуси). И одновременно с этим пришел департамент финансовых расследований. В то же время почему-то пришли к Hoster.by. Как это могло произойти — понятия не имею.

Единственное объяснение — нас хотят убить, и для этого все средства хороши. Компания всегда работала «по-белому», это наш принцип. Более того, операционный директор компании Людмила Чекина, которая также не выходит на связь, — юрист по образованию. (Как уже известно, она в изоляторе на Окрестина -- Прим.).

Оставаться теперь в стране или нет — это решение каждого сотрудника. Безусловно, мы постараемся всем помочь. На данный момент наш домен заблокирован, заблокирован и сайт. Пока что новостная лента будет обновляться в социальных сетях и, возможно, в мобильных приложениях, -- сказал Кирилл Волошин.
 
 
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Соучредитель портала TUT.by Кирилл Волошин прокосментировал  «Новой газете» разгром пионеров интернет-медиа Беларуси с 20-летней историей.
 
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