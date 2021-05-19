Хакеры DarkSide получили от своих жертв минимум 90 млн долларов

Источник материала: АФН

Хакерская группировка DarkSide, которую США подозревают в атаке на трубопровод Colonial Pipeline, получила от нескольких жертв минимум 90 млн долларов (в пересчете - 73,6 млн евро) в криптовалюте.

Об этом базирующаяся в Лондоне аналитическая компания Elliptic сообщила во вторник, 18 мая, передает DW.

Аналитики выяснили, какой биткоин-кошелек киберпреступники использовали для получения выкупа. С октября 2020 года туда поступили выплаты с 47 других кошельков. Средняя сумма платежа составила 1,9 млн долларов (1,55 млн евро), отметили в Elliptic. Пик поступлений (более 20 млн долларов или 16,3 млн евро) был зафиксирован в феврале.

Один из крупнейших операторов прокачки нефтепродуктов в США, Colonial Pipeline в мае на несколько дней приостанавливал транспортировку горючего по своим трубопроводам из-за кибератаки. В нескольких штатах на восточном побережье возникли перебои с поставками топлива.

Хакеры использовали вредоносные программы, шифрующие данные в компьютерах, и потребовали выкуп за расшифровку. Представители Colonial Pipeline не назвали запрошенную сумму и не ответили, были ли выплачены деньги. По сведениям агентства Bloomberg, оператор топливопровода заплатил злоумышленникам около 5 миллионов долларов.

Президент США Джозеф Байден заявил, что хакеры, по всей вероятности, живут в России. Но российские власти не связаны с нападением, считает глава Белого дома.