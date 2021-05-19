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Армения подала жалобу в ЕСПЧ из-за участия Турции в карабахском конфликте

19.05.2021 08:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Армения подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за участия Турции в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

Об этом сообщается в тексте приема заявки на сайте суда, передает РБК.

«Дело касается предположительной роли государства-ответчика в недавних боевых действиях между Арменией и Азербайджаном, которые проходили с 27 сентября по 10 ноября 2020 года (дата вступления в силу соглашения о прекращении огня). В частности, Армения утверждает, что во время конфликта Турция оказывала помощь азербайджанским вооруженным силам», — говорится в сообщении.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся в сентябре прошлого года. Стороны обвинили друг друга в его начале. По версии армянской стороны, причиной стал обстрел азербайджанскими военными города Степанакерта — столицы непризнанной Республики Арцах в Нагорном Карабахе. В результате погибли женщина и ребенок.

Азербайджан утверждал, что армянские военные обстреляли несколько приграничных азербайджанских населенных пунктов.

Азербайджанскую сторону в этом конфликте открыто поддержала Турция. Ереван при этом заявлял об участии Турции в боевых действиях. Минобороны Армении говорило о поставках оружия Азербайдану и отправке наемников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев эти обвинения отрицал.

В октябре Армения подала ходатайство в ЕСПЧ с требованием принять обеспечительные меры в отношении Турции из-за ее участия в боевых действиях. Суд в ответ предписал всем странам воздержаться от атак на гражданское население.

 
 
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Армения подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за участия Турции в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.
 
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