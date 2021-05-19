США назвали карательными действия властей Беларуси в отношении tut.by

Источник материала: АФН

США осуждают неослабевающее преследование режимом Лукашенко журналистов и сотрудников портала tut.by, говорится в заявлении посольства США.

«Обыски в офисах Tut.by, а также в домах сотрудников, под фиктивным предлогом расследования налогового мошенничества являются последними в серии карательных мер, направленных против средства массовой информации, чьим главным “преступлением” является объективное освещение мирных протестов против сфальсифицированных выборов 2020 года и ответных насильственных и жестоких действий режима», - говорится в заявлении.

США напомнили, что «Беларусь взяла на себя международные обязательства уважать права человека и основные свободы, и Соединенные Штаты ожидают, что Беларусь будет соблюдать эти обязательства».

«Соединенные Штаты вновь призывают положить конец репрессиям против независимых СМИ, мирных протестующих, правозащитников и гражданского общества и продолжают призывать к привлечению к ответственности всех, кто совершил злоупотребления. Соединенные Штаты выступают в поддержку суверенной и независимой Беларуси, соблюдающей международные обязательства по защите прав человека», - также говорится в заявлении.