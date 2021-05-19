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Совет Европы призвал власти Беларуси прекратить давление на СМИ

19.05.2021 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Совет Европы призывает власти Беларуси воздержаться от дальнейшего давления на СМИ, заявил пресс-секретарь организации Даниэль Хольтген.

Совет Европы призвал власти Беларуси прекратить давление на СМИ
Фото: Совет Европы

«Недавние действия против TUT.by и журналистов вызывают тревогу и противоречат основному праву на свободу выражения», — отметил он, передает БелаПАН.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Сайт TUT.by заблокирован. Такое решение принято Министерством информации на основании уведомления Генпрокуратуры. В центральном офисе TUT.by проходил обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь, некоторых задержанных, в том числе главного редактора Марину Золотову, доставили в ИВС, сообщает телеграм-канал портала.

По последней информации TUT.by, помимо Золотовой в связи с уголовным делом задержаны: генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, директор по персоналу Надежда Адамович, журналистка Елена Толкачева, инженер-программист Виталий Калиновский, бизнес-аналитик Вадим Трусов, начальник отдела маркетинга Анна Заяц, менеджер Андрей Авдеев. Также на 72 часа задержана заместитель главного редактора портала Ольга Лойко. Она находится в ИВС в переулке Окрестина. Туда же доставлена журналистка Толкачева.

По информации портала, помимо непосредственных работников TUT.by задержаны люди, не имеющие отношения к его хозяйственной деятельности: CЕО Rocket Data Дарья Данилова, руководитель hoster.by Сергей Повалишев, оперативники пришли и к Юлии Чернявской, совладелице hoster.by и вдове основателя TUT.by Юрия Зиссера. После встречи с правоохранителями она оказалась в больнице с гипертоническим кризом, а после выписки оттуда не вернулась домой.

 
 
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Совет Европы призывает власти Беларуси воздержаться от дальнейшего давления на СМИ, заявил пресс-секретарь организации Даниэль Хольтген.
 
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