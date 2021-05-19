Юристку TUT.by Екатерину Ткаченко задержали на 72 часа

Среди задержанных на 72 часа сотрудников TUT.by юрист Екатерина Ткаченко, сообщил портал в своем телеграм-канале со ссылкой на родственников.





В актуальном списке задержанных сотрудников TUT.by также редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, передает БелаПАН .

«При этом мы все еще не знаем, где сейчас некоторые наши коллеги, в том числе заместитель бухгалтера Мария Новик», — сообщает портал.

Стало также известно, что журналист Onliner.by Александр Чернухо, задержанный во время освещения событий у офиса TUT.by, вышел на связь и вернулся домой. Его коллега из ежемесячника «Белорусы и рынок» Артем Майоров, который был днем у офиса TUT.by, находится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина.