ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Юристку TUT.by Екатерину Ткаченко задержали на 72 часа

19.05.2021 08:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Среди задержанных на 72 часа сотрудников TUT.by юрист Екатерина Ткаченко, сообщил портал в своем телеграм-канале со ссылкой на родственников.

Юристку TUT.by Екатерину Ткаченко задержали на 72 часа

В актуальном списке задержанных сотрудников TUT.by также редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, передает БелаПАН.

«При этом мы все еще не знаем, где сейчас некоторые наши коллеги, в том числе заместитель бухгалтера Мария Новик», — сообщает портал.

Стало также известно, что журналист Onliner.by Александр Чернухо, задержанный во время освещения событий у офиса TUT.by, вышел на связь и вернулся домой. Его коллега из ежемесячника «Белорусы и рынок» Артем Майоров, который был днем у офиса TUT.by, находится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди задержанных на 72 часа сотрудников TUT.by юрист Екатерина Ткаченко, сообщил портал в своем телеграм-канале со ссылкой на родственников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как две Каменные Горки. Так кто и как будет застраивать поля на севере Минска?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by