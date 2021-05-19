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Дело Tut.by. Что известно к этому часу?

19.05.2021 08:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

18 мая стал черным вторником для байнета. С самого утра вчерашнего дня из редакции Tut.by посыпались тревожные новости. Задержания, блокировка, уголовное дело... Обыск на этажах Tut.by проходил до поздней ночи, а сотрудников, которые в тот момент находились в офисе, отпускали по очереди. Мы собрали главные новости по резонансному делу. Материал будет обновляться в течение дня.

Коротко. Что произошло?

Вчера утром наши коллеги из Tut.by стали сообщать, что к ним домой и в офис пришли силовики. На этаже в доме, где живет главный редактор портала Марина Золотова, была сломана ручка парадной двери, у нее проходил обыск. Вскоре стало известно, что в офис Hoster.by и Av.by также пришли силовики. Затем ДФР КГК сообщил, что в отношении сотрудников ООО «Тут Бай Медиа» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. С 11 утра на связь перестали выходить журналисты, которые работал возле офиса Tut.by. Чуть позже закончился обыск у Марины Золотовой, ее вывели через «черный ход». По информации правозащитников, вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская находилась под конвоем в приемном отделении первой больницы. Где она сейчас, неизвестно. Кроме того, ночью из офиса компании и ДФР отпустили нескольких сотрудников и журналистов, но десять из них до сих пор не на свободе.

Что это за уголовное дело и кого по нему задержали?

Вчера департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Tut.by. Речь шла о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В рамках этого дела было задержано внушительное количество сотрудников Tut.by. К ночи некоторых из них отпустили, список сократился до десяти человек.

В данный момент известно о следующих задержанных:

— редактор Ольга Лойко. Она находится на Окрестина;
— журналистка Елена Толкачева. Находится на Окрестина;
— главный редактор Tut.by Марина Золотова;
— генеральный директор Людмила Чекина;
— главный бухгалтер Анжела Ассад;
— руководитель разработчиков Алла Лапатко;
— сисадмин Александр Данейко;
— заместитель директора Ирина Рыбалко;
— кроме того, задержан директор Hoster.by;
— и CEO RocketData Дарья Данилова.

На Окрестина нашелся и журналист издания «Белорусы и рынок» Артем Майоров. О его местонахождении ничего не было известно с 11 утра. Тогда же на связь перестали выходить журналисты Onliner Александр Чернухо, «Нашай Нівы» Дарья Бурякина и Елена Довнар. Все они освещали утренние события возле офиса Tut.by.

Через некоторое время Елена Довнар была отпущена, Александр Чернухо и Дарья Бурякина связались с родным и коллегами спустя 13 с половиной часов и вернулись домой.

Дело Tut.by. Что известно к этому часу?

Кто-то еще до сих пор не выходит на связь?

Ночью соучредитель Tut.by и Hoster.by Кирилл Волошин рассказал, что он все еще не знает, где сейчас находятся некоторые из его коллег. Речь идет о заместителе главного бухгалтера Марии Новик и вдове Юрия Зиссера Юлии Чернявской.

Ее дочь написала в Facebook, что она все еще не дома, и где может находиться, девушка не представляет. О судьбе Юлии Чернявской ничего не известно с 9:30 утра 18 мая. Напомним, ранее правозащитники сообщали лишь то, что у вдовы Зиссера случился гипертонический криз, ее доставили в первую больницу Минска под конвоем. Затем новостей о ее местонахождении не было.

Что сейчас с самим Tut.by, где-то можно прочитать их новости?

Вчера около 12 часов дня стало известно о блокировке домена портала Tut.by. Постепенно ресурс стал недоступен у пользователей разных провайдеров. Информацию о блокировке подтвердил Кирилл Волошин.

«Из ПВТ выкинули Tut.by сегодняшним числом. Домен заблокирован. Уголовное дело — ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере). „В результате необоснованного использования ООО «Тут Бай Медиа» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере“. Что???» — написал он.

Кроме того, Мининформ опубликовал пояснения касательно блокировки: «На основании уведомления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям.

Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».

И хотя сайт наших коллег не загружается, их новости можно прочитать в соцсетях. Приводим список всех аккаунтов портала: Telegram, Facebook, «ВКонтакте», Instagram.

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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18 мая стал черным вторником для байнета. С самого утра вчерашнего дня из редакции Tut.by посыпались тревожные новости. Задержания, блокировка, уголовное дело... Обыск...
 
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