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Обложка дня. Зеленый номер
19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит первый летний выпуск российского Vogue, приложение к которому, к еще большей радости критиков, упаковано не в пластик, а обернут лентой.
Для обложки снялась топ-модель Кэролин Мерфи.
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Так выглядит первый летний выпуск российского Vogue, приложение к которому, к еще большей радости критиков, упаковано не в пластик, а обернут лентой.
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