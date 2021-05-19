Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич на воле

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Из гомельской колонии №4 вышла на волю журналистка Катерина Борисевич. Она была осуждена по делу о «ноль промилле» и провела в местах лишения свободы полгода.





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За два дня до истечения срока Катерину перевели в Гомель. Отсюда она отправится домой, в Минск.





В 7 утра ее у входа в женскую колонию ее встречали коллеги и близкие.





В марте суд Московского района Минска приговорил Борисевич к 6 месяцам лишения свободы и штрафу 100 базовых (2,9 тысячи рублей). Тогда же анестезиолог Сорокин получил 2 года лишения свободы с отсрочкой на год.