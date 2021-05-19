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Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич на воле

19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Из гомельской колонии №4 вышла на волю журналистка Катерина Борисевич. Она была осуждена по делу о «ноль промилле» и провела в местах лишения свободы полгода.

Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич на воле

Все фото TUT.BY

За два дня до истечения срока Катерину перевели в Гомель. Отсюда она отправится домой, в Минск.

Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич на воле

В 7 утра ее у входа в женскую колонию ее встречали коллеги и близкие.

Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич на воле

В марте суд Московского района Минска приговорил Борисевич к 6 месяцам лишения свободы и штрафу 100 базовых (2,9 тысячи рублей). Тогда же анестезиолог Сорокин получил 2 года лишения свободы с отсрочкой на год.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Из гомельской колонии №4 вышла на волю журналистка Катерина Борисевич. Она была осуждена по делу о «ноль промилле» и провела в местах лишения свободы полгода.
 
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