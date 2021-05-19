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В США против компании Дональда Трампа возбудили уголовное дело

19.05.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В отношении компании экс-президента США Дональда Трампа началось уголовное расследование. Об этом сообщает NBC.






Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила о расследовании уголовного дела в отношении Trump Organization. В настоящее время активно расследуется деятельность компании в уголовном ключе.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Компанию подозревают в искусственном завышении стоимости своих активов с целью получения кредитов, пишет «РИА Новости».
 
 
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В отношении компании экс-президента США Дональда Трампа началось уголовное расследование. Об этом сообщает NBC.
 
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