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В США против компании Дональда Трампа возбудили уголовное дело
Источник материала: Партизан
В отношении компании экс-президента США Дональда Трампа началось уголовное расследование. Об этом сообщает NBC.
Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила о расследовании уголовного дела в отношении Trump Organization. В настоящее время активно расследуется деятельность компании в уголовном ключе.
Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Компанию подозревают в искусственном завышении стоимости своих активов с целью получения кредитов,
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В отношении компании экс-президента США Дональда Трампа началось уголовное расследование. Об этом сообщает NBC.
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