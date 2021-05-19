Главы стран ЕАЭС обсудят 21 мая интеграционное взаимодействие в посткризисный период





"В ходе заседания ВЕЭС, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи, будут обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и рассмотрены задачи на среднесрочную перспективу. Отдельное внимание будет уделено интеграционному взаимодействию в посткризисный период и устранению препятствий на внутреннем рынке Союза", - написал Уали во вторник на своей странице в Facebook.





Уали отметил, что в мероприятии примут участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.



