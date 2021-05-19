Селимов может сменить Маджидова на посту главы федерации борьбы Беларуси

25 мая состоится отчетно-выборная конференция Беларусской федерации борьбы, где выберут руководство.





По словам источника Sputnik в федерации, который знаком с ситуацией, в регионах на пост председателя пытаются продвигать кандидатуру двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе и экс-гендиректора ФК «Динамо-Минск» (с 2015 по 2018 годы) Алима Селимова.





«Давайте подождем недельку, говорить преждевременно. Я как человек, знающий всю ситуацию изнутри, и человек, не согласный с теми процессами, которые происходят сейчас внутри федерации, конечно, переживаю за свой вид спорта. А там, не знаю, получится у нас или нет», – прокомментировал ситуацию сам Селимов.





пишет Трибуна. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Камандар Маджидов возглавил федерацию в мае 2017 года,Трибуна.



