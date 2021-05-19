Эксперт: Денег нам не дадут, желающих начать бизнес поубавится, а сокращение декретного – благо

поинтересовался у старшего научного сотрудника BEROC Льва Львовского, как это повлияет на текущую экономическую ситуацию, курс рубля и финансовые ожидания населения? Myfin.byу старшего научного сотрудника BEROC Льва Львовского, как это повлияет на текущую экономическую ситуацию, курс рубля и финансовые ожидания населения?

100 миллиардов – нереальная сумма

– Указ о привлечении $1,4 млрд на российском рынке – это довольно удивительное заявление. Мягко говоря. Ведь российский рынок, в отличие от международного, на котором ранее белорусские власти брали деньги в долг, не такой глубокий. На нем меньше людей, инвестфондов и компаний.





Поэтому «добывать» деньги там куда сложнее: белорусские власти уже привлекали деньги на российском рынке, но это были гораздо более скромные цифры – $100-150 млн. То есть даже не в разы, а на порядок меньше!

В чем тогда логика нынешних цифр?





Возможно – в предыдущих кредитах, полученных извне – ведь белорусские власти смогли получить те самые миллиарды, разместив евробонды. Но речь шла о международном рынке, не о российском. Самым крупным размещением суверенных облигаций на рынке РФ было размещение казахских ценных бумаг объемом 40 миллиардов рублей за три выпуска. Сроком от 3 до 10 лет и по ставке от 5,4 до 7% годовых. Но Беларусь – не Казахстан, где ВВП больше в разы, рейтинги выше, экономическая и политическая ситуация стабильна и нет даже угроз каких-либо санкций.

Убедить частных инвесторов не удастся

– Еще один немаловажный момент – одно дело занимать у государства, другое – у участников рынка. Когда речь идет о займе между Путиным и Лукашенко, то международные рейтинги не имеют большой силы и можно договориться на гораздо большие суммы. А когда идет размещение на рынке, то уговорить каждого инвестора, как мантру повторяя, что вы стабилизировали ситуацию в стране, не удастся.





Потенциальные инвесторы ориентируются на новостной фон, на отчеты экспертов, на международные рейтинги.

Поэтому, когда это размещение начнется, то речь будет идти о гораздо меньших суммах, чем 100 миллиардов российский рублей, обозначенных в указе Лукашенко. Во-вторых, под более высокие ставки, и, в-третьих, вряд ли это будут длинные деньги, как белорусские евробонды – 5-ти и 10-летние.





То есть белорусские власти займут меньше, под более высокий процент и на более короткий срок. Но конкретные условия мы будем видеть после того, как состоится это размещение. Может так случиться, что потенциальные инвесторы не посчитают Беларусь стабильным эмитентом и не станут покупать бумаги по предложенной цене, требуя скидку.

Рикошетом по ПВТ

– В ситуации с атакой на TUT.by следует отметить две вещи. Первая – претензии связаны с ПВТ. Как я понимаю, по мнению КГК компания обманом зарегистрировалась в ПВТ и незаконно получала налоговые льготы. Плюс к этому – их выбросили из ПВТ в день обысков без какого-либо разбирательства.





После повышение налога на 4% это еще один важный звонок для ПВТ – теперь они не являются неприкасаемыми, и нахождение компании в ПВТ, если она чем-то разозлит власть, может стать частью обвинения. Кроме того, стало ясно, что администрация ПВТ такие компании никоим образом не защитит, и если у резидента парка начнутся какие-то проблемы с властью, то она исключит его за полдня.





Вторая часть связана с ролью портала и бизнес-климатом в целом.





Бизнесмены всегда стараются искать что-то хорошее и надеяться на лучшее.





В частности, все последние месяцы они говорили – «ну посмотрите, TUT.by же не закрыли. Значит не все так плохо и не все потеряно». Теперь закрыли. Правда все мы надеемся, что не навсегда и все ограничится каким-то штрафом.

Это затронет сотни бизнесов

– Тем не менее факт глобальный и неприятный. Есть прямое влияние TUT.by на бизнес – это крупнейшая площадка для рекламодателей, торговая платформа и источник независимой аналитики, в том числе экономической. И бизнес размещает рекламу в том или ином издании не в рамках какой-то гуманитарной помощи, а для того, чтобы привлекать клиентов.





Теперь, с потерей такого мощного канала станет сложнее привлекать клиентов и покупателей. Это, конечно же, окажет свой отрицательный эффект на розничную торговлю и внутренний рынок в целом. Да, рекламодатели перейдут вслед за аудиторией в другие места, но там потенциальные покупатели будут менее агрегированными.





Снижать срок декретного отпуска – это хорошо

– К предложению Ирины Костевич об уменьшении декретного отпуска я отношусь положительно, так как оно буквально списано с предложенной BEROC реформы, над которой я работал вместе с Катериной Борнуковой. Озвученные предложения я считаю правильными, обоснованными, назревшими и отчасти даже перезревшими.





В Беларуси действительно самая высокая рождаемость в селах и малых городах, и там она реагирует на материальное пособие, которое у нас довольно щедрое – одно из самых щедрых по отношению к средней зарплате. Но проблема в том, что общую рождаемость это не поднимает из-за того, что Беларусь очень урбанизированная страна. И если государство хочет увеличить рождаемость, то надо делать это современными методами, учитывая факторы, из-за которых сложнее рожать городским женщинам, строящим свою карьеру.





Ирина Костевич правильно сказала, что необходимо сократить период полностью оплачиваемого декретного отпуска, который либо самый длинный, либо один из самых в мире.

В соседней России оплачиваются первые 1,5 года, вторые 1,5 года – за свой счет. Это подталкивает женщин к выходу на работу.

Не ставить лошадь впереди телеги

– Но тут есть проблема – в Беларуси практически нет яслей. Во многом из-за того, что социальная норма – сидеть с ребенком до 3 лет. И сокращать оплачиваемый декретный отпуск необходимо одновременно с увеличением числа яслей по всей стране.





Также необходимо делать более гибкими трудовые договоры, чтобы матери могли лучше совмещать рождение детей с карьерой.





К тому же, изменение принципа определения размера пособия (что уже доказано в той же Германии, где оно пропорционально размеру зарплаты) увеличивает рождаемость.

Привлечение отцов к декрету и нормализация в общественном мнении ухода их в декреты тоже разгружает женщин и влияет на рождаемость. Но это процесс изменения культурной нормы, и он будет долгим.





Неясно – сократится ли пособие для бедных матерей

– Все озвученные меры выглядят разумно и подкреплены научными исследованиями. Итогом станет увеличение рождаемости в городах. Оно может сократиться в деревнях, если пособие сократится для тех, кто мало зарабатывает – из слов министра непонятно, станут ли женщины с зарплатой ниже средней получать меньше. Если же нет, то и там рождаемость увеличится.





В целом программа хорошая, вопрос в том, как она будет профинансирована – бюджет дефицитен, и эта дыра увеличивается. Ведь строительство новых детсадов и яслей потребует немалых средств, как и выплата увеличенных пособий для тех мам, чья зарплата была выше средней. Но такие программы в итоге окупаются, загвоздка в том, что на начальном этапе необходимо выделение серьезных сумм. Остается надеяться, что когда Костевич говорит об этой программе, то она знает, где взять эти деньги и есть предварительные договоренности.

Как это отразится на курсах и экономике?

– Следует сразу сказать, что они разнонаправленные. Разговор о реформе и изменении подходов к декретному отпуску – это шаг к позитивной повестке со стороны правительства. С ней туго – последним было заявление Головченко о том, что в стране будет проведен ряд важных реформ. Но с тех пор прошел не один месяц, и ничего об этом не слышно.





Закрытие крупнейшего медиа-ресурса – безусловно негатив. Это ухудшит качество получаемой информации, взаимопонимание в обществе, и безусловно ухудшит отношения с западными странами, так как они не смогут проигнорировать атаку на свободную прессу. К тому же это ослабит положение ПВТ.





На курс рубля и экономику это не должно повлиять прямо сейчас. Скорее негативно влияет на перспективы белорусской экономики, – уже работающие бизнесы не станут закрываться от того, что пошла атака на TUT.by А вот новые бизнесы станут создаваться с меньшими темпами, если будут создаваться.





Новость о привлечении российских займов – довольно нейтральная. Понятно, что для белорусских властей закрыты внешние рынки капитала, и по всей видимости Лукашенко не удалось согласовать какие-то новые кредиты на переговорах с Путиным. Одной из последних попыток была просьба о перенаправлении неиспользованных на строительство АЭС денег на другие нужды. И по всей видимости Путин не согласился с этим.





Осталось два места, где эти средства можно взять, второе – Китай. Но пока об этом ничего не известно, посему и пошли на российский фондовый рынок. Сколько-то денег белорусские власти там смогут разместить, вопрос – сколько из «запланированных» 1,4 млрд долларов. И что важно, под какие проценты российские инвесторы согласятся их дать, и на какой срок.





Уверен, будут размещаться выпуски по 50-100-200 миллионов долларов. Но тут только время покажет, только рынок решит.

Что в итоге?

– Что касается ожиданий населения, то считаю, что они сейчас весьма негативны. Хотя новостной фон положительный – экспорт растет, курс доллара падает, а размер ВВП на фоне холодной зимы и отсутствия поставок нефти в первом квартале 2020-го растет. И рост этот выше даже оптимистичных ожиданий. Но тут стоит отметить, что хотя с внешней конъюнктурой у Беларуси все хорошо, то с внутренней – нет.





И сильно радоваться рано – внешняя конъюнктура на то и внешняя, что от нас не зависит. Цены как выросли, так могут и упасть, и тогда придется возвращаться на родину и смотреть на бизнес-климат, на создание новых компаний, на добавленную стоимость в них, и тогда мы вернемся к нашим проблемам.







