О влиянии СМИ: Получится ли зачистить информационное поле в Беларуси?

беседе с «Ежедневником" высказал юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий. Такое мнение вс «Ежедневником" высказал юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ)





Он отметил, что операция против TUT.BY готовилась уже давно. По его словам, ресурс, скорее всего, был у власти самой острой костью в горле на медийном рынке в стране.





«Очевидно, что власти вначале расправлялись с политиками, активистами, потом началось давление на правозащитников и теперь они добрались до медиа. Когда уличный сектор зачищен, и они не боятся никаких протестов, власть пришла в сферу массовой информации, чтобы здесь все полностью закатать под асфальт», – сказал юрист.





При этом Борис Горецкий обратил внимание, что TUT.BY – это не просто медиа, это медиа-структура, которая связана со всеми сферами жизни и экономики.





«Это ведь не только новости, но и огромная рекламная площадка, где рекламировалось большинство белорусских предприятий и организаций. Власть наверняка хотела контролировать этот сегмент, поэтому и было принято такое решение», – считает эксперт.





«Вообще это старая история. Данный бизнес давно хотело прибрать под себя государство, – отметил в комментарии «Ежедневнику» политолог, директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич. – Вспомним, что не так давно TUT.BY лишили статуса СМИ. Плюс тут были и личные обиды на портал у силовиков, у истеблишмента».





«И здесь даже дело не в информационной политике, проводимой ресурсом, – добавил политолог. – Основной фактор масштабной атаки против TUT.BY – это его большое влияние в Беларуси. Властям не нравилось, что такой крупный ресурс находился не под контролем государства».

Получится ли зачистить онлайн-пространство?

Как отметил Борис Горецкий, неизвестно, что будет дальше, но надо верить и надеяться, что TUT.BY уничтожить не получится.





«Даже если власти его заблокируют и не вернут ему домен, он будет работать через Телеграм, где у него уже под 500 тыс. подписчиков. Вообще независимые медиа в Телеграм и на других площадках в большом отрыве от государственных», – добавил он.





Эксперты уверены, что, несмотря на все репрессии, у власти не получится сегодня зачистить полностью онлайн-пространство Беларуси.





«Сегодня это сделать невозможно, – считает Андрей Казакевич. – Но, мне кажется, у власти есть на сегодня стратегическая цель – взять контроль над большинством аудитории».





«Убрать независимые СМИ с информационного поля евозможно, – полагает и Борис Горецкий. – Можно делать что угодно, но невозможно людей принудительно заставить читать государственные медиа и то, что им неинтересно. Люди будут искать информацию. Сегодня в век современных технологий информация как вода. Она просачивается везде, как этому бы кто не мешал. Во-первых, такие технологии, во-вторых, люди сами ищут информацию».





Юрист БАЖ напомнил, что с мая прошлого года в целом идет планомерное ужесточение контроля со стороны властей в отношении независимых медиа.





«Когда-то мы с ужасом смотрели на ситуацию в России, Турции, и думали, что такого у нас не будет. Сейчас же мы пришли к тому, что в Беларуси ситуация как там, а может и хуже. Мы просто начали жить в другом мире, ином измерении, когда нас откинули на какое-то количество десятилетий назад», – резюмировал Борис Горецкий.





Напомним, 18 мая домен популярного в Беларуси портала TUT.by был заблокирован. По информации Мининформа, Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by.





Также Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц портала TUT.by уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере).



