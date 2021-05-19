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Глава МИД Литвы предложил TUT.by "дом вдали от дома"

19.05.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис осудил атаку на портал TUT.by и предложил помощь белорусским журналистам.





И признался, что ему тяжело видеть репрессии в отношении одного из последних белорусских независимых новостных сайтов

"Литва готова предложить дом вдали от дома всем ищущим убежище. Вместе мы победим тиранию и ложь", – написал Ландсбергис в Twitter.
 
 
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис осудил атаку на портал TUT.by и предложил помощь белорусским журналистам.
 
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