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Глава МИД Литвы предложил TUT.by "дом вдали от дома"
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис осудил атаку на портал TUT.by и предложил помощь белорусским журналистам.
И признался, что ему тяжело видеть репрессии в отношении одного из последних белорусских независимых новостных сайтов
"Литва готова предложить дом вдали от дома всем ищущим убежище. Вместе мы победим тиранию и ложь", – написал Ландсбергис в Twitter.
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис осудил атаку на портал TUT.by и предложил помощь белорусским журналистам.
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