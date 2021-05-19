















И признался, что ему тяжело видеть репрессии в отношении одного из последних белорусских независимых новостных сайтов





"Литва готова предложить дом вдали от дома всем ищущим убежище. Вместе мы победим тиранию и ложь", – написал Ландсбергис в Twitter.