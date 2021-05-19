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Кто и как застроит 10 километров Минска?

19.05.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Национальном правовом портале опубликовали указ Александра Лукашенко, по которому компания из ОАЭ застроит 10 квадратных километров Минска. В документе указано, какие льготы и права получит инвестор - при этом один пункт скрыт от глаз общественности.


Символический камень уже заложен. Фото: пресс-служба правительства 

Строителем выступит арабская компания «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед». Заказчик - ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед», компания на 100% принадлежит вышеуказанной фирме.

На деньги заказчика построят не менее двух школ, не менее пяти детских салов, три спортивных объекта, почту, пункты милиции, здания Минского международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.

На бюджетные деньги возведут почти все дороги, парки, поликлинику, пожарные депо, школы и сады.

Лукашенко предоставил инвестору много льгот: например, он освобождается от платы за некоторые административные процедуры, а налоговые ставки в случае повышения его не коснутся.

В указе перечислен большой список преференций. Например, проект не подлежит общественному обсуждению. При строительстве жилых домов заказчик может формировать цену без ограничения прибыли, при этом стоимость не подлежит государственной экспертизе, говорится в опубликованном указе.

Напомним, проект рассчитан до 2040 года. Инвестор вложит более 10 млрд рублей.


Экспериментальный многофункциональный комплекс получил название «Северный Берег». Он расположится на территории в границах МКАД — пр. Победителей — ул. Орловской — Цнянского водохранилища. 
 
Теги: Минск
 
 
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На Национальном правовом портале опубликовали указ Александра Лукашенко, по которому компания из ОАЭ застроит 10 квадратных километров Минска. В документе...
 
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