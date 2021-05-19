Кто и как застроит 10 километров Минска?





Символический камень уже заложен. Фото: пресс-служба правительства





Строителем выступит арабская компания «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед». Заказчик - ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед», компания на 100% принадлежит вышеуказанной фирме.





На деньги заказчика построят не менее двух школ, не менее пяти детских салов, три спортивных объекта, почту, пункты милиции, здания Минского международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.





На бюджетные деньги возведут почти все дороги, парки, поликлинику, пожарные депо, школы и сады.





Лукашенко предоставил инвестору много льгот: например, он освобождается от платы за некоторые административные процедуры, а налоговые ставки в случае повышения его не коснутся.





В указе перечислен большой список преференций. Например, проект не подлежит общественному обсуждению. При строительстве жилых домов заказчик может формировать цену без ограничения прибыли, при этом стоимость не подлежит государственной экспертизе, говорится в опубликованном указе.





Напомним, проект рассчитан до 2040 года. Инвестор вложит более 10 млрд рублей.



