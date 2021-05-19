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Юшков: остановить "Северный поток – 2" невозможно
19.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему немецкий экологам не удалось
"Никаких реальных оснований для этого иска не было. Германия просто бюрократически была обязана его рассмотреть – и сделала это. Но это даже не привело к задержке строительства, потому что в этот момент, когда рассматривался иск, суда находились и до сих пор находятся в датской акватории. Вот сейчас "Фортуне" осталось примерно 10 километров, после чего вернется на немецкий участок", – отметил эксперт.
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
По его словам, уже в июне будет "сварена" первая "нитка" газопровода "Северный поток – 2", которую строит "Фортуна". Вторую "нитку" строит "Академик Черский", хорошая погода в Балтийском море позволяет выйти на тем 1-1,5 км в сутки.
"Там осталось порядка 75 километров трубы, тоже летом должно завершиться строительство", – уверен Юшков.
Строительство газопровода "Северный поток – 2"
Компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, регулярно угрожают санкциями США. Вашингтон продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ, а потому пытается не допустить завершения строительства российской магистрали.
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Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2", несмотря на претензии экологов.
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