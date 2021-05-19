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Журналистка TUT.by Катерина Борисевич вышла на свободу спустя полгода

19.05.2021 09:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из гомельской колонии № 4 вышла на свободу журналистка портала TUT.by Катерина Борисевич, которая была осуждена по «делу о ноль промилле» и провела в местах лишения свободы полгода.

Журналистка TUT.by Катерина Борисевич вышла на свободу спустя полгода
Фото: TUT.by

«Все время, сколько она находилась за решеткой, мы мечтали, что в день ее выхода скупим все цветы на Комаровке и будем ждать ее на воле с яркими охапками. Вчерашние события, которые произошли с редакцией TUT.by, изменили наши планы. Рядом с гомельской колонией, куда Катю этапировали в последние дни ее заключения, нас немного, но мы дождались ее — с приветами от всех сотрудников компании», — сообщает портал TUT.by в своем телеграм-канале.

Отмечается, что встреча с Катериной прошла спокойно, хотя в 7 утра, когда коллеги пришли к входу в женскую колонию, они увидели характерный бус и легковушку, в которой находился человек в погонах. Примерно в 7:24 Борисевич вышла из ворот колонии с двумя большими сумками.

Первой она позвонила 18-летней дочке Даше, которая сейчас ждет маму вместе с другими родными в Минске. Журналистка рассказала, что долго не могла забрать все письма, а получила она их за полгода около 500.

Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин были задержаны 19 ноября 2020 года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале TUT.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, умершего от телесных повреждений 12 ноября, не было алкоголя.

Суд по ходатайству государственного обвинителя сделали закрытым. 2 марта Сорокину назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой на год и штрафа в 1450 рублей, Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 2900 рублей.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Борисевич и Сорокина узниками совести.

Сначала Борисевич содержали в СИЗО КГБ и следственном изоляторе на улице Володарского в Минске, затем ее перевели в тюрьму в Жодино и поставили на учет как склонную к экстремизму. За неделю до планируемого освобождения ее перевели в Могилев, а за два дня до истечения срока — в Гомель.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, «обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». Сайт TUT.by с 18 мая заблокирован.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Из гомельской колонии № 4 вышла на свободу журналистка портала TUT.by Катерина Борисевич, которая была осуждена по «делу о ноль промилле» и провела в местах лишения...
 
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