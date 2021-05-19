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Биткоин рухнул ниже 40 тысяч долларов

19.05.2021 09:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Биткоин продолжает затяжное падение: криптовалюта просела ниже $40 тысяч за единицу. В последний раз столь низкий курс был 9 февраля, то есть более трех месяцев назад.

Наибольшая цена биткоина за все время была в середине апреля нынешнего года, когда криптовалюта стоила почти $65 тысяч. Относительно той цены, передает CNBC, биткоин сейчас просел примерно на 39%.

Биткоин рухнул ниже 40 тысяч долларов
Изображение: coindesk.com

Другие криптовалюты тоже теряют в стоимости: «эфир» упал до $2950, Binance Coin — до $433, а Dogecoin торгуется на уровне 0,41 цента.

Падение стоимости биткоина связывают с заявлением Tesla о прекращении приема криптовалюты в качестве оплаты за электромобили компании. Илон Маск объяснил это заботой об экологии: на майнинг и транзакции биткоинов требуется энергия, которую производят из ископаемых источников.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин продолжает затяжное падение: криптовалюта просела ниже $40 тысяч за единицу. В последний раз столь низкий курс был 9 февраля, то есть более трех месяцев...
 
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