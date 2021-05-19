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Шульман: «Абсолютное исчезновение последних следов легитимности»

19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский политолог и публицист Катерина Шульман прокомментировала на Эхе Москвы атаку белорусских властей на TUT.BY.

Шульман: «Абсолютное исчезновение последних следов легитимности»

Один из слушателей программы «Статус» задал ведущим вопрос: «Сегодня белорусские власти атаковали одно из крупнейших независимых СМИ Беларуси портал TUT.BY. Может ли это свидетельствовать о том, что белорусская власть осознает дефицит собственной легитимности и пытается ликвидировать его путем ликвидации свободной прессы. Насколько такой способ восстановления легитимности вообще эффективен?»

– С белорусской нежностью сформулировано: «Осознает ли недостаток собственной легитимности»? Отсутствие легитимности, дорогие слушатели! Никому лучше, чем нынешней белорусской власти и нынешней власти российской, не известно, что держится она – власть белорусская – исключительно внешней поддержкой. (Это к вопросу об иностранном влиянии). Если бы этого не было, то уже начиная с конца августа, была бы в Беларуси другая власть, – подчеркнула эксперт.

Поэтому, разумеется, в погоне за любыми «враждебными» информационными ресурсами можно попытаться, судорожно вцепившись в оставшийся тебе властный ресурс, как-то удержаться на нем.

Еще раз повторю, не то что недостаток, а абсолютное исчезновение последних следов легитимности заставляет, во-первых, держаться – не хочется говорить, на иностранных штуках, но на внешнем влиянии, на великом восточном соседе. А во вторую очередь, на собственном силовом ресурсе.

 
 
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Российский политолог и публицист – об атаке белорусских властей на TUT.BY.
 
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