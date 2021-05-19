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Цифра дня. Политзаключенными признан еще 21 человек. Сколько их теперь в Беларуси?
19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В стране рекордное количество политзаключенных.
Правозащитные организации Беларуси выступили с заявлением, в котором признали политзаключенными еще 21 человека.
Как сообщает сайт правозащитного центра
419 человек
Признаны политзаключенными в Беларуси
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В стране рекордное количество политзаключенных.
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