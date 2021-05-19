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Цифра дня. Политзаключенными признан еще 21 человек. Сколько их теперь в Беларуси?

19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В стране рекордное количество политзаключенных.

Правозащитные организации Беларуси выступили с заявлением, в котором признали политзаключенными еще 21 человека.

Как сообщает сайт правозащитного центра Весна, статус политзаключенных получили Андрей Драбатович, Вадим Якубовский, Сергей Сакун, Дмитрий Абрамук, Владимир Талатынник, Алексей Барановский, Вадим Свинтецкий, Сергей Гадиев, Владимир Панфиленко, Даниил Скипальский, Павел Дворак, Виталий Кузьменко, Александр Сузько, Юрий Бондаренко, Валерий Вищеня, Александр Миронов, Антон Сотников, Артур Амиров, Евгений Привалов, Сергей Волков, Роман Павленко.

419 человек
Признаны политзаключенными в Беларуси

 
 
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