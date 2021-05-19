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Беларусь и Туркменистан обсудили сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе
Источник материала: ОНТ
Взаимодействие в топливно-энергетическом комплексе и новые проекты в этой сфере. В Минэнерго обсудили сотрудничество с туркменскими коллегами.
О вопросах двухсторонних отношений речь шла на международном семинаре по транзиту энергоносителей и его роли в международном сотрудничестве. Туркменистан – один из крупнейших экспортеров газа и нефти, однако сегодня стране, прежде всего, интересен опыт использования возобновляемых источников энергии. И это одна из перспективных ниш для новых проектов, в том числе с участием белорусских специалистов.
Интерес к сотрудничеству в топливно-энергетическом комплексе взаимный. В ближайшее время стороны намерены обсудить дальнейший план действий на более высоком уровне и подготовить конкретные предложения.
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Взаимодействие в топливно-энергетическом комплексе и новые проекты в этой сфере. В Минэнерго обсудили сотрудничество с туркменскими коллегами. О вопросах...
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