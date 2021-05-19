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Небывалый поток нелегалов хлынул из Марокко в испанскую Сеуту

19.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Небывалый поток нелегалов хлынул из Марокко в испанскую Сеуту

Слезоточивый газ начали применять военные в Сеуте. Полуанклав Испании на северном побережье Африки столкнулся с беспрецедентным числом нелегалов, которые прибыли из Марокко. 

Только за одни сутки попасть в страну попытались более 6 тысяч нелегалов. Власти пиренейского королевства мобилизовали армию. Колоссальный приток мигрантов произошел на фоне дипломатической напряжённости между Мадридом и Рабатом. 

В апреле стало известно, что в больнице в Испании находится генеральный секретарь фронта «Полисарио», который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко. Власти этой страны тогда предупредили Испанию о возможных последствиях из-за данной ситуации. Сейчас официальный Мадрид подчеркивает, что будет защищать свои границы и возвращать в Марокко тех, кто попал на территорию пиренейского королевства нелегально.

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Слезоточивый газ начали применять военные в Сеуте. Полуанклав Испании на северном побережье Африки столкнулся с беспрецедентным числом нелегалов, которые...
 
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