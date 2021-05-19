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Ньютон и яблоко? Котенок залазил на дерево, но сорвался и упал прямо братцу на голову (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором котенок упал на другого пушистика, опубликовано на
Рыжие малыши играли, подсаживая друг друга на дерево. А один из них спокойно гулял рядом, разглядывал траву и ловил насекомых. В это время попытка восхождения на дерево его братца закончилась неудачно, и котенок свалился прямо ему на голову. Все закончилось хорошо, ничего страшного не случилось.
Известно, что закон всемирного тяготения открыл Исаак Ньютон после падения на его голову яблока. Интересно, ждут ли великие открытия маленького котенка из этого ролика?
Фото: Pixabay.com
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Видео, в котором котенок упал на другого пушистика, опубликовано на ridus.ru. Рыжие малыши играли, подсаживая друг друга на дерево. А один из них спокойно гулял рядом,...
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