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Отношения между Израилем и сектором Газа снова накаляются. На Западном берегу Иордана к протестующим применили огнестрельное оружие

19.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отношения между Израилем и сектором Газа снова накаляются. На Западном берегу Иордана к протестующим применили огнестрельное оружие

После короткого перерыва Израиль продолжил бомбардировки сектора, а палестинские боевики – ракетные обстрелы израильской территории. Руководство этой страны заявляет, что продолжит операцию, чтобы уничтожить военный потенциал вооруженных отрядов ХАМАС и «Исламского джихада». 

Сектор Газа сообщает о более чем двух сотнях погибших, среди них половина – женщины и дети. Более 50 тысяч палестинцев лишились домов из-за авиаударов. А израильские власти заявляют, что цели их военных – боевики и инфраструктура ХАМАС и прилагаются все усилия для минимизации жертв среди мирного населения. Сам Израиль сообщил о 12 погибших. Также страна закрывает гуманитарный коридор на границе с Египтом и сектором Газа. Решение принято из-за начавшихся обстрелов боевиками ХАМАС – причем в тот момент, когда в коридор начали заезжать грузовики с гуманитарной помощью от международных организаций. 

Совет Безопасности ООН провел уже несколько экстренных совещаний, но пока ограничился призывами к прекращению огня. Напряжённая и ситуация внутри Израиля. В городах и кварталах со смешанным населением не прекращаются манифестации, столкновения и погромы. На этом фоне в знак протеста арабы, живущие в Израиле, объявили стачку: закрывают свои магазины и лавки. 

В Вифлееме израильские военные применили слезоточивый газ против протестующих. Люди вышли на всеобщую забастовку в знак протеста против бомбардировки Газы Израилем. От газа и резиновых пуль пострадали десятки человек. На Западном берегу Иордана 11 демонстрантов ранены после применения огнестрельного оружия, сообщил местный Минздрав.

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После короткого перерыва Израиль продолжил бомбардировки сектора, а палестинские боевики – ракетные обстрелы израильской территории. Руководство этой страны...
 
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