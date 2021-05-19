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Внеплановая проверка боевой готовности ракетных войск началась в Беларуси

19.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Внеплановая проверка боевой готовности ракетных войск началась в Беларуси

Реакция на внешние угрозы и военную активность вдоль границ Беларуси: началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск. 

Она проходит под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Геннадия Козловского. Привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего задействованы до сотни единиц техники и более 500 человек личного состава. Завершится проверка контрольными занятиями – ракетные удары нанесут по условному противнику.

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Реакция на внешние угрозы и военную активность вдоль границ Беларуси: началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск.  Она проходит под...
 
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