Внеплановая проверка боевой готовности ракетных войск началась в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Реакция на внешние угрозы и военную активность вдоль границ Беларуси: началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск.

Она проходит под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Геннадия Козловского. Привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего задействованы до сотни единиц техники и более 500 человек личного состава. Завершится проверка контрольными занятиями – ракетные удары нанесут по условному противнику.

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