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Внеплановая проверка боевой готовности ракетных войск началась в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Реакция на внешние угрозы и военную активность вдоль границ Беларуси: началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск.
Она проходит под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Геннадия Козловского. Привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего задействованы до сотни единиц техники и более 500 человек личного состава. Завершится проверка контрольными занятиями – ракетные удары нанесут по условному противнику.
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Реакция на внешние угрозы и военную активность вдоль границ Беларуси: началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск. Она проходит под...
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