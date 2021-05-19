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Министры иностранных дел стран ОДКБ соберутся в Душанбе
Источник материала: ОНТ
Международная обстановка и важные политические заявления 18 мая на повестке дня Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Заседание в очном формате примет Душанбе.
Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние дел на международной арене и влияние происходящего на безопасность стран организации. Ожидаются и важные заявления. Они касаются сотрудничества ОДКБ с международными структурами, продления договора между Россией и США по сокращению стратегических наступательных вооружений, 75-летия приговора военного трибунала в Нюрнберге. Рассмотрят и программы к 20-летию ОДКБ.
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Международная обстановка и важные политические заявления 18 мая на повестке дня Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной...
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