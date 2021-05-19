Министры иностранных дел стран ОДКБ соберутся в Душанбе

Источник материала: ОНТ

Международная обстановка и важные политические заявления 18 мая на повестке дня Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Заседание в очном формате примет Душанбе.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние дел на международной арене и влияние происходящего на безопасность стран организации. Ожидаются и важные заявления. Они касаются сотрудничества ОДКБ с международными структурами, продления договора между Россией и США по сокращению стратегических наступательных вооружений, 75-летия приговора военного трибунала в Нюрнберге. Рассмотрят и программы к 20-летию ОДКБ.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram