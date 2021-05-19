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Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» обсудят парламентарии 18 мая
Источник материала: ОНТ
Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» в центре внимания и парламентариев. 18 мая состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики.
О развитии социальной сферы расскажет заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Члены правительства также ответят на вопросы народных избранников. Затем состоится заседание Палаты представителей, на котором и рассмотрят декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя».
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Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» в центре внимания и парламентариев. 18 мая состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета...
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