Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» обсудят парламентарии 18 мая

Источник материала: ОНТ

Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» в центре внимания и парламентариев. 18 мая состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики.

О развитии социальной сферы расскажет заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Члены правительства также ответят на вопросы народных избранников. Затем состоится заседание Палаты представителей, на котором и рассмотрят декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя».

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