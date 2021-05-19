Более двух тысяч фур: очереди на границе Беларуси с ЕС снова растут

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Очереди в пунктах пропуска на границах Беларуси продолжают расти, следует из данных Госпогранкомитета.

За два с лишним дня количество грузовиков, застрявших в длинных очередях, увеличилось почти на 500 – на утро среды в белорусских ПП находились 2006 фур.

Как всегда, много машин на литовском направлении. В "Видзах" собралось 90 большегрузов, в "Привалке" – 251, в "Беняконях" – 320, в "Котловке" – 360, а в "Каменном Логе" и вовсе 420.

На выезд в Латвию в "Григоровщине" и "Урбанах" стоят в общей сложности 345 дальнобойщиков. А на польском направлении очереди наблюдаются в "Брузгах" (там сейчас 160 машин) и "Берестовице" (60). Проще всего попасть в Польшу через "Козловичи", где пока всего несколько грузовиков.

Как ранее неоднократно отмечал официальный представитель ГПК Антон Бычковский, на обстановку в литовском направлении влияет отсутствие ограничения на ввоз топлива. Многие выбирают путь в Литву как наименее затратный в плане заправки.

Напомним, что с 12 апреля возобновили свою работу еще три пункта пропуска на белорусско-литовской границе – "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Видзы") и "Папелекис" ("Лынтупы"). Это сделано для того, чтобы разгрузить грузовой поток, следующий через государственный кордон.