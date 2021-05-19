ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва, Украина и Россия вышли в финал «Евровидения»

19.05.2021 09:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Определились первые 10 финалистов проходящего в Нидерландах конкурса «Евровидение».

Литва, Украина и Россия вышли в финал «Евровидения»

Вечером 18 мая в Нидерландах прошел первый полуфинал «Евровидения». В финал пробились: Литва, Украина, Россия, Азербайджан, Бельгия, Норвегия, Швеция, Израиль, Мальта, Кипр.

Второй полуфинал пройдет 19 мая, финал — 22-го.

Беларусь исключили из участников.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определились первые 10 финалистов проходящего в Нидерландах конкурса «Евровидение».
 
Новости дня
Новости разные
 
Биткоин рухнул ниже 40 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by