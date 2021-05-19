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Литва, Украина и Россия вышли в финал «Евровидения»
Источник материала: Навiны
Определились первые 10 финалистов проходящего в Нидерландах конкурса «Евровидение».
Вечером 18 мая в Нидерландах прошел первый полуфинал «Евровидения». В финал пробились: Литва, Украина, Россия, Азербайджан, Бельгия, Норвегия, Швеция, Израиль, Мальта, Кипр.
Второй полуфинал пройдет 19 мая, финал — 22-го.
Беларусь исключили из участников.
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Определились первые 10 финалистов проходящего в Нидерландах конкурса «Евровидение».
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