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Глава МИД Латвии призвал белорусские власти возобновить работу TUT.by
Источник материала: Навiны
С осуждением блокировки портала TUT.by и репрессий против его сотрудников выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Это недопустимо и противоречит международным обязательствам Беларуси», — написал глава латвийской дипломатии в «Твиттере», передает
Он призвал власти страны возобновить работу сайта и прекратить преследование журналистов.
Гонения на TUT.by осудили
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С осуждением блокировки портала TUT.by и репрессий против его сотрудников выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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