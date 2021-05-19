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Глава МИД Латвии призвал белорусские власти возобновить работу TUT.by

19.05.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С осуждением блокировки портала TUT.by и репрессий против его сотрудников выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Глава МИД Латвии призвал белорусские власти возобновить работу TUT.by

«Это недопустимо и противоречит международным обязательствам Беларуси», — написал глава латвийской дипломатии в «Твиттере», передает БелаПАН.

Он призвал власти страны возобновить работу сайта и прекратить преследование журналистов.

Гонения на TUT.by осудили ЕС, США, ОБСЕ, Совет Европы, МИД Литвы, «Международная амнистия».

 
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С осуждением блокировки портала TUT.by и репрессий против его сотрудников выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
 
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