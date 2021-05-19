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5,4 миллиона долларов! Новый рекорд развода мошенников в России

19.05.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В прошлом году россиянка перевела телефонным мошенникам рекордную для страны сумму — 400 миллионов российских рублей, что эквивалентно примерно 5,4 миллиона долларов. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на начальника управления противодействия кибермошенничеству «Сбербанка» Сергея Велигодского.

54-летней женщине позвонили мошенники и представились сотрудниками службы безопасности банка. Злоумышленники сообщили, что «сейчас будут спасать деньги». Женщина рассказала, что на ее счету 14 миллионов рублей ($190 тысяч). Также она добавила, что на счету другого банка хранится значительно более крупная сумма — 380 миллионов рублей, или $5,1 миллиона. Мошенники заявили, что для «спасения» столь больших денег будут задействованы сотрудники ФСБ.

Далее развод продолжился уже под видом силовиков. Женщина в течение месяца снимала деньги и переводила их мошенникам. Сергей Велигодский отметил, что потерпевшая — «не клиент „Сбербанка“, это клиент другого крупного банка».

Аналитики посчитали, что в прошлом году мошенники украли у клиентов банков на 70% больше денег, чем в 2019 году, а число случаев мошенничества выросло на 60%.

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В прошлом году россиянка перевела телефонным мошенникам рекордную для страны сумму — 400 миллионов российских рублей, что эквивалентно примерно 5,4 миллиона...
 
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