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Офис TUT.BY по-прежнему закрыт. Где Юлия Чернявская все еще неизвестно (дополняется)

19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как обстоят дела на утро 19 мая. Свежие обновления читайте вверху онлайна.

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После обыска, который 18 мая проходил в редакции с утра до позднего вечера, офис TUT.BY по-прежнему закрыт. Об этом сообщает телеграм-канал портала.

«Работники охраны сказали нашему журналисту, что допуск в офис закрыт – по распоряжению следственных органов. Видео с камер, которые установлены на 8 и 9 этажах (офисы TUT.BY), на мониторах не отображается». При этом, как удалось выяснить сотрудникам редакции, представителей силовых ведомств внутри нет.

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По-прежнему неизвестно, где находится Юлия Чернявская. Вдова основателя портала, Юрия Зиссера, вчера находилась в 1 городской больнице – медики оказали ей помощь после гипертонического криза, при этом рядом находился оперативник.

Юлию Чернявскую выписали, но на связь она до сих пор не вышла; о ее статусе также ничего не известно.

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По последней информации задержаны: - редактор Ольга Лойко (находится на Окрестина)

- журналист Елена Толкачева (находится на Окрестина)

- главный редактор Марина Золотова

- генеральный директор Людмила Чекина

- главный бухгалтер Анжела Ассад

- заместитель директора Ирина Рыбалко

- главный инженер Алла Лапатко.

На 72 часа также задержана юрист TUT.BY Екатерина Ткаченко.

При этом в редакции TUT.BY все еще не знают, где сейчас некоторые коллеги, в том числе заместитель бухгалтера Мария Новик.

Задержана также директор RocketData Дарья Данилова.

 
 
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