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Офис TUT.BY по-прежнему закрыт. Где Юлия Чернявская все еще неизвестно (дополняется)
19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как обстоят дела на утро 19 мая. Свежие обновления читайте вверху онлайна.
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После
«Работники охраны сказали нашему журналисту, что допуск в офис закрыт – по распоряжению следственных органов. Видео с камер, которые установлены на 8 и 9 этажах (офисы
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По-прежнему неизвестно, где находится Юлия Чернявская. Вдова основателя портала, Юрия Зиссера, вчера
Юлию Чернявскую выписали, но на связь она до сих пор не вышла; о ее статусе также ничего не известно.
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По последней информации задержаны: - редактор Ольга Лойко (находится на Окрестина)
- журналист Елена Толкачева (находится на Окрестина)
- главный редактор Марина Золотова
- генеральный директор Людмила Чекина
- главный бухгалтер Анжела Ассад
- заместитель директора Ирина Рыбалко
- главный инженер Алла Лапатко.
На 72 часа также задержана юрист TUT.BY Екатерина Ткаченко.
При этом в редакции TUT.BY все еще не знают, где сейчас некоторые коллеги, в том числе заместитель бухгалтера Мария Новик.
Задержана также директор RocketData Дарья Данилова.
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Как обстоят дела на утро 19 мая.
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