Белорусско-британское приложение для йоги лица получило интернет-Оскар









Белорусско-британское приложение стало лучшим по итогам зрительского голосования. Победу оно одержало в категории «Приложения и программное обеспечение: эксперименты и инновации». На рынок приложение вышло в марте прошлого года и уже приглянулось 1,5 млн пользователей.





В Facetory: Face Yoga & Exercise собраны видеоупражнения для так называемой йоги для лица. Причем занятия по фейс-фитнесу можно подобрать индивидуально. Встроенная AR-технология Facetory AR Coach использует фронтальную камеру, чтобы сканировать лицо пользователя, распознавая мельчайшие движения. Это позволяет корректировать выполнение упражнений в онлайне.