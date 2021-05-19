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Белорусско-британское приложение для йоги лица получило интернет-Оскар
Источник материала: Партизан
Приложение Facetory: Face Yoga & Exercise, разработанное белорусско-британской компанией Gismart, завоевало ежегодную профессиональную интернет-премию Webby Awards. Эту награду,
Белорусско-британское приложение стало лучшим по итогам зрительского голосования. Победу оно одержало в категории «Приложения и программное обеспечение: эксперименты и инновации». На рынок приложение вышло в марте прошлого года и уже приглянулось 1,5 млн пользователей.
В Facetory: Face Yoga & Exercise собраны видеоупражнения для так называемой йоги для лица. Причем занятия по фейс-фитнесу можно подобрать индивидуально. Встроенная AR-технология Facetory AR Coach использует фронтальную камеру, чтобы сканировать лицо пользователя, распознавая мельчайшие движения. Это позволяет корректировать выполнение упражнений в онлайне.
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Приложение Facetory: Face Yoga & Exercise, разработанное белорусско-британской компанией Gismart, завоевало ежегодную профессиональную интернет-премию Webby Awards. Эту...
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