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Белорусско-британское приложение для йоги лица получило интернет-Оскар

19.05.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приложение Facetory: Face Yoga & Exercise, разработанное белорусско-британской компанией Gismart, завоевало ежегодную профессиональную интернет-премию Webby Awards. Эту награду, пишет dev.by, называют «интернет-Оскаром».



Белорусско-британское приложение стало лучшим по итогам зрительского голосования. Победу оно одержало в категории «Приложения и программное обеспечение: эксперименты и инновации». На рынок приложение вышло в марте прошлого года и уже приглянулось 1,5 млн пользователей.

В Facetory: Face Yoga & Exercise собраны видеоупражнения для так называемой йоги для лица. Причем занятия по фейс-фитнесу можно подобрать индивидуально. Встроенная AR-технология Facetory AR Coach использует фронтальную камеру, чтобы сканировать лицо пользователя, распознавая мельчайшие движения. Это позволяет корректировать выполнение упражнений в онлайне.
 
 
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Приложение Facetory: Face Yoga & Exercise, разработанное белорусско-британской компанией Gismart, завоевало ежегодную профессиональную интернет-премию Webby Awards. Эту...
 
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