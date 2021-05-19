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Агент Милевского: человеку 36 с половиной лет. Сколько еще команд мы должны пройти, чтобы он сказал, что пора заканчивать?

19.05.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Панков, агент нападающего "Миная" Артема Милевского, рассказал о дальнейшей карьере своего подопечного.




- У нас контракт до лета 2022 года, поэтому Артем еще игрок "Миная". Но у нас были автоматические договоренности с двух сторон, что в первой лиге мы играть не будем. Мы в любом случае разойдемся с "Минаем", но пока еще не время. Возвращение в УПЛ однозначно не было ошибкой, это большой плюс. Зимой, конечно же, хотелось результата, голов, ассистов и всей этой движухи. Но, к сожалению, не получилось.

Человеку 36 с половиной лет. Сколько еще команд мы должны пройти, чтобы он сказал, что пришло время заканчивать? Конечно, мы думаем и о переходе в другую плоскость: в медиапространство или другие направления. Нужно все взвесить и принять. Сейчас наверное тот период в карьере, что нужно определиться, куда дальше идти, есть ли мотивация играть в футбол, есть ли горящие глаза, как любит говорить Демьяненко. Или же мы дальше будем двигаться туда, где нас ждут с распростертыми объятиями, — сказал Панков, цитирует dynamo.kiev.ua.
 
 
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Александр Панков, агент нападающего "Миная" Артема Милевского, рассказал о дальнейшей карьере своего подопечного.
 
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