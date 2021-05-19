Агент Милевского: человеку 36 с половиной лет. Сколько еще команд мы должны пройти, чтобы он сказал, что пора заканчивать?













- У нас контракт до лета 2022 года, поэтому Артем еще игрок "Миная". Но у нас были автоматические договоренности с двух сторон, что в первой лиге мы играть не будем. Мы в любом случае разойдемся с "Минаем", но пока еще не время. Возвращение в УПЛ однозначно не было ошибкой, это большой плюс. Зимой, конечно же, хотелось результата, голов, ассистов и всей этой движухи. Но, к сожалению, не получилось.





цитирует dynamo.kiev.ua. Человеку 36 с половиной лет. Сколько еще команд мы должны пройти, чтобы он сказал, что пришло время заканчивать? Конечно, мы думаем и о переходе в другую плоскость: в медиапространство или другие направления. Нужно все взвесить и принять. Сейчас наверное тот период в карьере, что нужно определиться, куда дальше идти, есть ли мотивация играть в футбол, есть ли горящие глаза, как любит говорить Демьяненко. Или же мы дальше будем двигаться туда, где нас ждут с распростертыми объятиями, — сказал Панков,dynamo.kiev.ua.



