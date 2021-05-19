Телебашню в центре Минска в красно-зеленый перекрашивать не будут













Авторы обращения обосновали свою просьбу так:

«До сих пор в самом центре города-героя Минска на улице Киселёва красуется телебашня в БЧБ-расцветке. И это во время, когда проводится огромная работа по украшению города в цвета Государственного Флага.

Полагаем, что подобная раскраска телебашни противоречит государственной политике в области телевидения и информации, рождает ненужные и недопустимые ассоциации, а в преддверии праздника Великой Победы оскорбляет чувства ветеранов.





Ввиду этого считаем необходимым привести телебашню государственного телевидения в соответствие с цветами Государственного Флага».

Ответ на обращение подписал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.





Из ответа следует, что телебашню не будут перекрашивать из коасно-белого в красно-зеленый, потому что «цветовая схема телебашни предписана требованиями безопасности полётов и служит для обозначения высоких объектов на местности. Именно такие цвета попеременно чётко выделяют объект и контрастируют на фоне облаков и земной поверхности».

Чиновник также поблагодарил заявителей «за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к происходящим в стране событиям».