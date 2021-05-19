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Телебашню в центре Минска в красно-зеленый перекрашивать не будут

19.05.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Девять человек, обратившихся в Мингорисполком с такой просьбой, получили официальный ответ.




 
Авторы обращения обосновали свою просьбу так:
 
«До сих пор в самом центре города-героя Минска на улице Киселёва красуется телебашня в БЧБ-расцветке. И это во время, когда проводится огромная работа по украшению города в цвета Государственного Флага.
 
Полагаем, что подобная раскраска телебашни противоречит государственной политике в области телевидения и информации, рождает ненужные и недопустимые ассоциации, а в преддверии праздника Великой Победы оскорбляет чувства ветеранов.

Ввиду этого считаем необходимым привести телебашню государственного телевидения в соответствие с цветами Государственного Флага».
 
Ответ на обращение подписал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
 

 
Из ответа следует, что телебашню не будут перекрашивать из коасно-белого в красно-зеленый, потому что «цветовая схема телебашни предписана требованиями безопасности полётов и служит для обозначения высоких объектов на местности. Именно такие цвета попеременно чётко выделяют объект и контрастируют на фоне облаков и земной поверхности».
 
Чиновник также поблагодарил заявителей «за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к происходящим в стране событиям». 
 
Теги: Минск
 
 
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Девять человек, обратившихся в Мингорисполком с такой просьбой, получили официальный ответ.
 
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