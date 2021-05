У Еўропе і ЗША асудзілі разгром TUT.by

Источник материала: Белсат

Офіс TUT.by. Фота: mogilev.online

Міністэрствы замежных справаў краін Балтыі, амбасады Еўразвязу і ЗША, а таксама міжнародныя структуры асудзілі рэпрэсіі ў дачыненні да незалежнага інфармацыйнага парталу TUT.by.

«Паралізаваць працу»

Адным з першых на пераслед выдання адрэагавалі ў прадстаўніцтве Еўрапейскага Звязу ў Беларусі.

«Беларускі партал TUT.BY – флагман беларускай журналістыкі на працягу 20 гадоў, яго чытаюць і шануюць большасць карыстальнікаў Інтэрнэту ў краіне і многія за яе межамі, у тым ліку і дыпламаты, якія працуюць з Беларуссю. Свабода медыяў павінна быць забяспечана», – гаворыцца ў заяве.

Амбасада ЗША таксама выпусціла заяву, у якой асудзіла «неаслабны пераслед рэжымам Лукашэнкі незалежнага партала Tut.by, ягоных журналістаў і супрацоўнікаў».

«Ператрусы ў офісах Tut.by, а таксама ў дамах супрацоўнікаў, з фіктыўнай нагоды расследавання падатковага махлярства з’яўляюцца апошнімі ў серыі карных мер, накіраваных супраць сродка масавай інфармацыі, чыё галоўнае «злачынства» палягае ў аб’ектыўным асвятленнi мірных пратэстаў супраць сфальсіфікаваных выбараў 2020 года і гвалтоўных і жорсткіх дзеянняў рэжыму ў адказ», – гаворыцца ў заяве.

На думку амерыканскіх дыпламатаў, улады Беларусі «маюць намер паралізаваць яго працу, абвінаваціўшы ў парушэннях падатковага заканадаўства».

«Гэтыя спробы выкараніць незалежнае мысленне – у духу горшых падзей мінулага стагоддзя. Беларусь узяла на сябе міжнародныя абавязацельствы паважаць правы чалавека і асноўныя свабоды, і Злучаныя Штаты чакаюць, што Беларусь гэтыя абавязацельствы будзе выконваць», – заявілі ў амбасадзе.

«Сумна бачыць рэпрэсіі»

Таксама з асуджэннем пераследу TUT.by выступілі міністэрствы замежных спраў Літвы, Латвіі і Эстоніі.

«Нелегітымнымі беларускі рэжым баіцца незалежных СМІ і сістэматычна іх знішчае. Ганебнае пераслед найбуйнейшага навіннага сайта краіны tut.by – яшчэ адзін прыклад такой палітыкі. Вольныя медыя не задушаць, злачынствы супраць беларускага народа будуць раскрытыя », – гаворыцца ў паведамленні МЗС Літвы.

А кіраўнік ведамства Габрыэлюс Ландсбергіс заявіў, што «Літва гатовая стаць домам удалечыні ад дому для ўсіх, хто шукае прытулак. Разам мы пераможам тыранію і хлусню!»

Кіраўнік МЗС Латвіі Эдгар Рынкевіч заявіў, што разгром TUT.by – «гэта недапушчальна і супярэчыць міжнародным абавязкам Беларусі». Ён заклікаў афіцыйны Менск «аднавіць працу сайта і спыніць пераслед журналістаў».

«Рашуча асуджаем рэпрэсіі супраць найбуйнейшага навіннага сайта Беларусі TUT.BY. Беларусь не могуць і не прымусяць замаўчаць! Будзем сачыць за развіццём падзей, баючыся за бяспеку журналістаў, у тым ліку Марыны Золатавай», – гаворыцца ў заяве МЗС Эстоніі.