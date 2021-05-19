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Королева-убийца: номер Манижи на "Евровидении" шокировал иностранцев

19.05.2021 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Выступление певицы Манижи на "Евровидении-2021" произвело фурор не только среди российских зрителей, но и среди зарубежной прессы и поклонников.

18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение". Манижа выступала под третьим номером с композицией Russian Woman. На сцене звезда появилась в платье, расшитом лоскутами тканей женщин со всех городов России, после чего эффектно "вышла" из него и осталась в красном комбинезоне. Выступление удивило зрителей и обеспечило звезде место в списке первых финалистов шоу.

Номер Манежи также оценили журналисты зарубежных СМИ, которые освещают "Евровидение-2021" из пресс-центра.

"Ее номер свежий и актуальный. Думаю, что многие поддержат ее за исполнение, посыл и харизму"; "Мне понравился номер Манижи, само шоу. Она несет энергетику сильной русской женщины"; "Ее выступление - просто феерия! Она королева-убийца! Вперед, Манижа", - прокомментировали репортеры из Испании, Эстонии и Хорватии.

Зрители из других стран также эмоционально отреагировали на номер исполнительницы.

"Это ее гимн. Поздравляем из Португалии!"; "Песня открыла во мне русскую женщину, а я итальянский мужчина"; "Это шедевр! Жаль, что я не знаю русского", - написали в сети.

После фееричного выступления в полуфинале Манижа решила поделиться своими эмоциями и назвала план победы в финале.

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29-летняя звезда представительница России произвела неизгладимое впечатление на зрителей из других стран и журналистов.
 
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